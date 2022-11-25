الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة أصدرت قرارا بحبسه.. مستريح المرج: الشقق السكنية وسيلتي لجذب الضحايا

حبس
حبس
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أقر مستريح المرج، باعترافات تفصيلية عقب القبض عليه بتهمة النصب على المواطنين، بدعوى توفير شقق سكنية لهم.

 وأكد مستريح المرج أثناء مواجهته بضباط مباحث المرج، قيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين، عقب إيهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية لهم في أحد المشروعات السكنية، وأضاف في اعترافاته أنه يعمل مقاولا، وعقب إدلاء المتهم باعترافاته، تم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

- تفاصيل الواقعة

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن  قد نجحت في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تضرر عدد من المواطنين من أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم وضبط مرتكب الواقعة.

وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تضرر عدد من المواطنين من أحد الأشخاص "مستريح المرج" لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم.

 تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المرج، وبالفحص تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه  وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مستريح المرج استيلاء على أموال أجهزة الأمن بالقاهرة الاستيلاء على أموال المواطنين الاستيلاء على أموالهم استيلاء على أموال المواطنين اللواء أشرف الجندي اللواء محمد عبدالله مدير المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المرج

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