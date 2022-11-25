الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان: طرح قطع أراضٍ بنشاط «ورش صغيرة» بمدينة الشروق

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم طرح قطع أراض بنشاط ورش صغيرة "12 قطعة" بمساحات تتراوح من (334م 2: 431م2) بمنطقة الصناعات الصغيرة ومنطقة الورش والمخازن بمدينة الشروق، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 3 /12 /2022.

وأوضح أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، مشيراً إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100 ألف جنيه لكل قطعة أرض في موعد غايته جلسة المزاد، على أن يتم استكمال سداد نسبة 25% + 1% مصاريف إدارية + 5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد.

وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: يتم سداد باقي القيمة "75%" بإحدى الطريقتين الأولى: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، والطريقة الثانية: سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافاً إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى (0.5%) مصاريف تحصيل + ( 2% طبقًا لمنشور وزارة المالية) على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

وكان قد تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات مدينة طيبة الجديدة الواقعة بنطاق محافظة الأقصر، حيث شملت المشروعات مرافق "مياه شرب وصرف صحي"، وطرق وكهرباء واتصالات وغير ذلك، بعددٍ من المناطق بالمدينة.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدينة ولا سيما ما يتعلق بأعمال البنية الأساسية، وذلك في إطار زيادة الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحقيق التنمية المستهدفة وتوفير الحياة الكريمة لأهالي الصعيد.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ورش صغيرة المزاد العلني كراسة الشروط جهاز تنمية مدينة الشروق

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