يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم، عن ترتيب مجموعة البرازيل فى كأس العالم 2022 بعد الفوز على صربيا بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديل قطر 2022.

ونجح المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من صربيا، وذلك بهدفين نظيفين دون رد بأقدام ريتشارليسون في الدقيقة 62، وجاء الثاني في الدقيقة 73.

وأوقعت القرعة منتخب السامبا في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 رفقة منتخب صربيا، ومنتخب سويسرا، ومنتخب الكاميرون.

ترتيب مجموعة البرازيل في كأس العالم 2022 بعد الفوز على صربيا

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرازيل 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 سويسرا 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 الكاميرون 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 صربيا 1 0 0 1 0 2 -2 0

افتتح منتخب البرازيل مبارياته في كأس العالم 2022 بالفوز على صربيا بهدفين دون رد.

وسيلتقي المنتخب البرازيلي بعد ذلك بمنتخب سويسرا، في مباراة تبدو عمليًا لحسم صدارة المجموعة، ثم يأتي الختام بمواجهة لن تكون سهلة أمام أسود الكاميرون.

جدول مواعيد مباريات منتخب البرازيل في كأس العالم 2022