الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ترتيب مجموعة البرازيل فى كأس العالم 2022 بعد الفوز على صربيا

البرازيل
البرازيل
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم، عن ترتيب مجموعة البرازيل فى كأس العالم 2022 بعد الفوز على صربيا بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديل قطر 2022.

ونجح المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من صربيا، وذلك بهدفين نظيفين دون رد بأقدام ريتشارليسون في الدقيقة 62، وجاء الثاني في الدقيقة 73.

وأوقعت القرعة منتخب السامبا في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 رفقة منتخب صربيا، ومنتخب سويسرا، ومنتخب الكاميرون.

ترتيب مجموعة البرازيل في كأس العالم 2022 بعد الفوز على صربيا

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1البرازيل110020+23
2سويسرا110010+13
3الكاميرون100101-10
4صربيا100102-20

افتتح منتخب البرازيل مبارياته في كأس العالم 2022 بالفوز على صربيا بهدفين دون رد.

وسيلتقي المنتخب البرازيلي بعد ذلك بمنتخب سويسرا، في مباراة تبدو عمليًا لحسم صدارة المجموعة، ثم يأتي الختام بمواجهة لن تكون سهلة أمام أسود الكاميرون.

البرازيل تستهل مشوارها فى المونديال بفوز مستحق على صربيا

اضبط تردد قناة بين سبورت المفتوحة واعرف مواعيد مباريات كأس العالم اليوم

جدول مواعيد مباريات منتخب البرازيل في كأس العالم 2022

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
البرازيل - صربياالخميس 24 نوفمبر 2022،
21:00 القاهرة		0-2لوسيل
البرازيل - سويسراالإثنين 28 نوفمبر 2022،
18:00 القاهرة		 974
البرازيل - الكاميرونالجمعة 2 ديسمبر 2022،
21:00 القاهرة		 لوسيل
البرازيل ترتيب مجموعة البرازيل صربيا مجموعة البرازيل كأس العالم كأس العالم 2022 مواعيد مباريات منتخب البرازيل

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