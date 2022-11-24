البرازيل تستهل مشوارها فى المونديال بفوز مستحق على صربيا

استهل منتخب البرازيل مشواره في مونديال قطر 2022 بتحقيق فوز مستحق على صربيا بهدفين دون رد في ختام الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

سجل هدفي منتخب البرازيل ريتشارليسون في الدقيقتين 63 و73 من عمر المباراة.

وتصدر منتخب البرازيل المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط متفوقا على سويسرا بفارق الأهداف.



أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وصربيا في ختام الجولة الأولى من المجموعة السابعة بمونديال قطر 2022 بالتعادل السلبي.

وجاء الشوط متوسط المستوى، حيث لم يشهد أي هجمات خطيرة على كلا المرميين.

المباراة بدأت سريعة وقوية من جانب لاعبي منتخب البرازيل وسط حذر من الفريق الصربي.

في الدقيقة الرابعة، رافينيا أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وشتتها دفاع صربيا من على القائم الأول.

في الدقيقة 12 فينيسيوس جونيور حاول التوغل بالكرة من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ونجح اللاعب ساسا لوكيتش في تشتيت الكرة من أمامه لخارج الملعب.

في الدقيقة 27 نيمار أرسل تمريرة بينية رائعة للاعب فينيسيوس جونيور خلف المدافعين، ولكن نجح الحارس فانجا ميلينكوفيتش سافيتش في تشتيت الكرة من أمامه لخارج الملعب.

في الدقيقة 37 رافينيا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس ببراعة.

في الدقيقة 41 فينيسيوس جونيور توغل بالكرة لداخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وحاول تسديد الكرة ولكن نجح المدافع نيكولا ميلينكوفيتش في إبعاد الكرة من أمامه.



أحداث الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني، انفراد تام بالمرمى من رافينيا لاعب منتخب البرازيل، ولكنه سدد كرة أبعدها الحارس فانجا ميلينكوفيتش سافيتش عن مرماه.

نفذت الركلة الحرة عن طريق تسديدة من نيمار، ولكنها ارتطمت بالحائط البشري ومرت لركنية من جهة اليسار.

فينيسيوس جونيور مر بشكل رائع من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع صربيا عن مناطق الخطورة.

تمريرة من فينيسيوس جونيور إلى داخل منطقة الجزاء قابلها نيمار بتسديدة مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

تسديدة قوية من أليكس ساندرو لاعب منتخب البرازيل من خارج منطق الجزاء ردت من أسفل القائم الأيمن.

جاء الهدف الأول لصالح البرازيل بعد تسديدة من فينيسيوس جونيور من يسار منطقة الجزاء فأبعدها الحارس ثم تابعها ريتشارليسون بتسديدة سكنت منتصف المرمى.

الهدف الثاني بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور من جهة اليسار استلمها ريتشارليسون بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة خلفية مزدوجة رائعة سكنت أسفل يمين المرمى.

في الدقيقة 82 تسديدة من كاسيميرو من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بيسار العارضة.

تسديدة من رودريجو من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.