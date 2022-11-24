«رونالدو» يكتب التاريخ وبداية قوية للسامبا.. أبرز ملامح اليوم الخامس فى كأس العالم

افتتحت مباريات اليوم الخامس من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بمواجهة منتخبي سويسرا والكاميرون للمجموعة السابعة، في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وحقق المنتخب السويسري فوزًا مهمًا على نظيره الكاميروني ليدخل في حسابات التأهل للدور المقبل من البطولة.

وفي الثالثة عصرًا التقى منتخبي أوروجواي وكوريا الجنوبية، ضمن لقاءات المجموعة الثامنة والأخيرة في البطولة.

وجاءت المباراة متوسطة فنيًا بين كلا المنتخبين، وبدون أي تسديدات على المرمى؛ وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ثم في السادسة مساءً، التقى المنتخب البرتغالي نظيره الغاني، على ستاد 974، بالمجموعة الثامنة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتحصل رونالدو على ركلة جزاء في الدقيقة 62 من عمر المباراة بعد عرقلة أحد لاعبي منتخب غانا له داخل منطقة الجزاء.

وسدد رونالدو الكرة أعلى يمين حارس منتخب غانا الذي ارتمى مع الكرة ولكن تسديدة رونالدو كانت قوية وسكنت الشباك، ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 5 نسخ مختلفة ومتتالية لبطولة كأس العالم.

ثم سجل أندريه “آيو” هدف التعادل لمنتخب غانا في الدقيقة 73، قبل أن يستعيد منتخب البرتغال التقدم عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 77، ويضيف رافائيل لياو، الهدف الثالث في الدقيقة 80 بعد انفراده في هجمة مرتدة منحه خلالها برونو فيرنانديز تمريرة خلف دفاع غانا وسدد الكرة على يسار الحارس.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، سجل عثمان باكاري الهدف الثاني لمنتخب غانا، بعد تحويله كرة عرضية لعبها بابا رحماني من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء.

وأسدل الستار على مباريات اليوم، بمواجهة البرازيل وصربيا في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات.

وحقق منتخب البرازيل فوزا مستحقا بهدفين دون رد، سجلهما ريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير في الدقيقتين 63 و73 من عمر المباراة.