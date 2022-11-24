الجمعة 25 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«رونالدو» يكتب التاريخ وبداية قوية للسامبا.. أبرز ملامح اليوم الخامس فى كأس العالم

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
ads

افتتحت مباريات اليوم الخامس من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بمواجهة منتخبي سويسرا والكاميرون للمجموعة السابعة، في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وحقق المنتخب السويسري فوزًا مهمًا على نظيره الكاميروني ليدخل في حسابات التأهل للدور المقبل من البطولة.

وفي الثالثة عصرًا التقى منتخبي أوروجواي وكوريا الجنوبية، ضمن لقاءات المجموعة الثامنة والأخيرة في البطولة.

وجاءت المباراة متوسطة فنيًا بين كلا المنتخبين، وبدون أي تسديدات على المرمى؛ وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ثم في السادسة مساءً، التقى المنتخب البرتغالي نظيره الغاني، على ستاد 974، بالمجموعة الثامنة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتحصل رونالدو على ركلة جزاء في الدقيقة 62 من عمر المباراة بعد عرقلة أحد لاعبي منتخب غانا له داخل منطقة الجزاء.

وسدد رونالدو الكرة أعلى يمين حارس منتخب غانا الذي ارتمى مع الكرة ولكن تسديدة رونالدو كانت قوية وسكنت الشباك، ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 5 نسخ مختلفة ومتتالية لبطولة كأس العالم.

ثم سجل أندريه “آيو” هدف التعادل لمنتخب غانا في الدقيقة 73، قبل أن يستعيد منتخب البرتغال التقدم عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 77، ويضيف رافائيل لياو، الهدف الثالث في الدقيقة 80 بعد انفراده في هجمة مرتدة منحه خلالها برونو فيرنانديز تمريرة خلف دفاع غانا وسدد الكرة على يسار الحارس.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، سجل عثمان باكاري الهدف الثاني لمنتخب غانا، بعد تحويله كرة عرضية لعبها بابا رحماني من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء.

وأسدل الستار على مباريات اليوم، بمواجهة البرازيل وصربيا في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات.

وحقق منتخب البرازيل فوزا مستحقا بهدفين دون رد، سجلهما ريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير في الدقيقتين 63 و73 من عمر المباراة.

منتخب البرازيل كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال مونديال قطر 2022 منتخب أوروجواي منتخب سويسرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات التشييد: 22 شركة مقاولات مصرية تعمل فى إفريقيا

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محل تجارى بمنشأة القناطر

ميمى جمال عن حضورها «القاهرة السينمائى»: خطوة مهمة وأسعدتنى كثيرًا

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل متهمين بنشر الشائعات والتحريض ضد الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)