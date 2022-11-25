ناهد السباعى عن «19 ب»: يتحدث عن أشياء تمسنى على الصعيد الشخصى

أعربت الفنانة ناهد السباعي عن إعجابها بفيلم "19 ب"، وبالسيناريو منذ القراءة الأولى، إذ وجدت أنه يتحدث عن أشياء تهمها جدًا وتمسها على الصعيد الشخصي ومنها العزلة، وكيف يقرر شخص ما أن يكون منعزلاً عن الناس ويعيش مع الحيوانات فقط، ويرفض محاولات كل مَن حوله في إخراجه من تلك الحياة التي اختارها.

وتابعت في بيان صحفي صادر عن منصة شاهد VIP: "أقدم شخصية ابنة حارس العقار، وهي فتاة تحاول النجاة في حياتها على غرار باقي الشخصيات، وتسعى للخروج من نمط حياتها القديمة واكتشاف حياة جديدة، فقد تلقّت تعليماً جيداً ووجدت عملاً لائقاً، وتريد أخذ والدها معها إلى المكانة أو الوضع الاجتماعي الذي أصبحت عليه، وهذا شيء طبيعي فهي تريد أن تكافئ الرجل الذي تعب طوال حياته في تربيتها على أمل أن تصل ابنته لما هي عليه الآن".

ويحكي الفيلم قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية هادئة في فيلا قديمة، ليكسر هذا الهدوء شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، وقد صرّح الممثل سيد رجب عن الشخصية: "بعد قراءتي للمعالجة وأخبرت المخرج أحمد عبد الله أنني أحببت كل شخصية، وأعجبت بالحالة العامة للفيلم، ولم أتعجّب بأن تكون شخصيتي بلا اسم، فهو شخصية هامشية نراها كثيرًا في حياتنا، فالاسم غير مهم بل ما تحمله من دوافع ومخاوف وأحزان بداخلها".

فيما صرّح الممثل أحمد خالد صالح، الذي يقوم بدور السايس حول مرجعية الشخصية: "لم توجد مرجعية محددة، فأنا أتابع السايس في الشارع بشكل مستمر، وهو شخصية تراها يوميًا ولا تجد من يركز عليه، ولكن في الحقيقة السيناريو نفسه كان مصدرًا هامًا للإلهام، فهو يخص شخصية نصر السايس نفسه وليس أي سايس تراه في الشارع، فنصر له خلفيات مختلفة".

وعن علاقة الابنة بحارس العقار، قالت ناهد السباعي "تسعى الابنة للخروج من حياتها القديمة واكتشاف حياة جديدة، فقد تعلمت بشكل جيد وتعمل عمل مناسب، لذلك فهي تريد أخذ والدها معها في المكانة أو الوضع التي أصبحت عليه، وهذا شيء طبيعي أنها تريد فعل هذا مع الرجل الذي تعب طوال حياته لكي تصل ابنته لما هي عليه الآن".

وتدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.

يقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

أحمد عبد الله السيد هو مخرج ومونتير مصري، تخرّج من كلية التربية الموسيقية، ليعمل كمونتير في العديد من الأفلام المصرية مثل ورقة شفرة، آخر الدنيا، عين شمس، أخرج أول أفلامه المستقلة هليوبوليس عام 2009، ثم فيلم ميكروفون والذي اختاره مهرجان دبي السينمائي ضمن أفضل 100 فيلم عربي في التاريخ، وشارك في العديد من المهرجانات السينمائية وحصد أكثر من 20 جائزة دولية.

وفي 2013، أخرج أحمد عبد الله فيلم فرش وغطا، والذي حظي على عرضه العالمي الأول بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، ثم فيلم ديكور الذي أعاد من خلاله روح أفلام الأبيض والأسود إلى السينما العربية، ثم فيلم ليل خارجي الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الأقصر السينمائي الدولي، بجانب 4 جوائز من المهرجان القومي للسينما.