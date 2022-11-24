رمضان 2023.. محمد نجاتي أحدث المنضمين لمسلسل «بابا المجال» بطولة مصطفى شعبان

انضم الفنان محمد نجاتي لفريق عمل مسلسل “بابا المجال” بطولة الفنان مصطفى شعبان، حيث تعاقد عليها رسميًا، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2023.

ويعكف صناع المسلسل خلال الفترة الحالية على التحضيرات النهائية استعدادًا لانطلاق التصوير خلال مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ويضم مسلسل “بابا المجال” عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم، مصطفى شعبان، سوسن بدر، ياسمين رئيس، مها نصار، محمد كشك، محمود حافظ، رياض الخولي، باسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي.

ومسلسل بابا المجال ليس أول عمل يجمع بين مصطفى شعبان وأحمد خالد موسى، بل جمعهما مسلسل ملوك الجدعنة، الذي عُرض في رمضان 2021، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وكان من بطولة عمرو سعد، الراحلة دلال عبد العزيز، ياسمين رئيس، بسمة داوود، وعدد آخر من الفنانين، وكان المسلسل من تأليف عبير سليمان.

يذكر أن شارك الفنان مصطفى شعبان في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "دايمًا عامر"، من إخراج مجدي الهواري وشاركه البطولة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، كريم عفيفي، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، نضال الشافعي، محمد محمود، هبة حسن، ميمي جمال، فادية عبدالغني، طارق عبدالعزيز، وسينتيا خليفة.