الجمعة 25 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة «أخلاقنا الجميلة».. كيف تلم شمل العائلة؟

أخلاقنا الجميلة
أخلاقنا الجميلة
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سواء كنت تتوقع عشرات من أبناء العمومة أو عدة مئات من الأقارب، فإن التخطيط للم شمل عائلي هادف ولا يُنسى وممتع يمثل تحديًا.

بالتزامن مع مبادرة المتحدة "أخلاقنا الجميلة" يستغرق لم شمل العائلة الأمر وقتًا ومهارات تنظيمية وروح الدعابة، وعليه سنقدم في تقريرنا التالي خطوات ستساعد في إنجاح لم شملك  والحفاظ على صحتك العقلية.

إرسال استبيان لتخطيط المدخلات

ابدأ باختيار التاريخ والمكان، يوصي المخطط "بيل" بأن تبدأ التخطيط قبل 12 شهرًا على الأقل، أفضل خطوتك الأولى كما يقول هي إرسال استبيانات إلى أفراد الأسرة للحصول على مدخلات حول متى وأين وماذا يريدون.

اجمع لجنة لاختيار ثلاثة تواريخ ومواقع محتملة أرسل استبيانات تطلب من أفراد الأسرة ترتيب الخيارات، بينما لا يمكنك تلبية احتياجات الجميع، فإن الاستطلاع هو أفضل أداة لمعرفة ما يناسب معظم الأقارب.

تعيين وتفويض المهام
لا يمكن لأي شخص إدارة جميع جوانب لم شمل الأسرة، أحط نفسك بأعضاء اللجنة القادرين والمتحمسين، بصفتك الرئيس ستشرف على الحدث وتتعامل مع الاتصالات بين اللجان  وتنسق المتطوعين وتلعب أحيانًا دور صانع السلام.

«أخلاقنا الجميلة».. أفضل 8 طرق للترحيب بالضيوف في منزلك

بناء الميزانية
الحقيقة هي أن لم شملك سيكلف مالاً، ستحتاج إلى ميزانية وسيتعين عليك أن تطلب من عائلتك المشاركة، لكنك ستحتاج إلى المال إذا كنت ترسل رسائل بريدية، وللودائع إذا كنت تخطط لمأدبة أو حجز جناح في حديقة.

يحتاج الآخرون إلى معرفة أنك تتوقع منهم المساهمة أو دفع نصيبهم العادل.

يمكنك كتابة رسالة إلى كل عائلة تصف فيها اللقاء القادم وتطلب مساهمة، دعهم يعرفون كيف سيتم استخدام الأموال للاجتماعات الأكثر تكلفة مثل الرحلات البحرية قدم خيارات الدفع الشهرية.

قم بإعداد خطة احتياطية

إذا كان لم الشمل الخاص بك سيكون بالخارج، فاحجز جناحًا يمكنه استيعاب جميع الحاضرين في حالة الطقس غير المتوقع، احزم بعض الألعاب اللوحية أو الحرف اليدوية التي يمكن للأطفال ممارستها في الداخل.

التواصل مع الحاضرين

أرسل الدعوات في أقرب وقت ممكن، إذا كنت ترغب في إرسالها بالبريد، فيمكنك اختيار نشرة إعلانية بسيطة أو بطاقة بريدية أو رسالة إخبارية.

خالد الجندى عن مبادرة «أخلاقنا جميلة»: فريضة نريد توطينها

مبادرة المتحدة لم شمل العائلة أخلاقنا الجميلة مهارات إنشاء ميزانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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