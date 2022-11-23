الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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خالد الجندى عن مبادرة «أخلاقنا جميلة»: فريضة نريد توطينها

خالد الجندي
خالد الجندي
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دعمه لمبادرة «أخلاقنا جميلة»، والتي تقودها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا: «الأخلاق الجميلة فريضة نريد توطينها في قلوب الناس».

وأضاف، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، والمذاع عبر فضائية «dmc»: «القرآن الكريم به 15% فقط تشريعات والباقي كله أخلاقيات وبعض الناس اتخضت من الموضوع، وأتينا بأقاويل العلماء من رأى ابن تيمية وأبوحامد الغزالي وغيرهما التي تثبت أن الأحكام الشرعية 15% من القرآن والباقي توحيد وأخلاقيات».

أهداف مبادرة أخلاقنا جميلة

يذكر أن مبادرة «أخلاقنا الجميلة»، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تساعد المجتمع في الإعلاء من شأنه وتنميته، سواء اجتماعيًا أو فنيًا أو أخلاقيًا، للتأكيد على قيم المجتمع المصري الجميلة من طيبة وحسن معاملة واحترام الكبير والعطف على الصغير وحسن الجوار والشرف والأمانة وغيرها من الصفات الحميدة التي حثت عليها مبادئ الإنسانية وجميع الأديان السماوية.

ومن مميزات وفوائد مبادرة أخلاقنا الجميلة أنها ستساعد الأطفال الصغار والنشء على غرس القيم الأخلاقية في نفوسهم، وعند غرس هذه القيم بداخلهم، لا بدّ من مراعاة درجة نموهم، وهذه بعض النصائح لتطبيق ذلك:

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