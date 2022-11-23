«أخلاقنا الجميلة».. أفضل 8 طرق للترحيب بالضيوف في منزلك

يتوقع الكثير منا ضيوفًا في المنزل، سواء كانوا يقضون الليل أو يتوقفون لتناول العشاء، وهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعل زوار موقعك يشعرون بترحيب إضافي في منزلك، وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة، نستعين بموقع Thekitchn لإطلاعك على 8 أشياء صغيرة يجب القيام بها لجعل الضيوف يشعرون بأنهم موضع ترحيب في منزلك.

1. تخزين الأكل

بينما لا يُتوقع منك بالتأكيد شراء جميع الأطعمة المفضلة لضيوفك، فمن الجيد تخزين بعض الأشياء التي تعرف أنها تحبها، وتعتبر العناصر السهلة مثل الزبادي لتناول الإفطار أو اثنين من الوجبات الخفيفة هي الأفضل، وتواصل في وقت مبكر للتأكد من عدم وجود أي حساسية أو احتياجات غذائية أخرى يمكنك تلبيتها.

2. امنحهم بعض المساحة

ليس فقط في جدول اليوم، فعلى الرغم من أن معظم الضيوف الذين يقضون ليلة واحدة يقدّرون قضاء بعض الوقت بمفردهم في مدينتك أو قضاء بعض الوقت في الراحة، ولكن داخل منزلك، فتأكد من وجود مساحة لهم لتخزين معاطفهم وأحذيتهم (إذا كان منزلك بدون أحذية) إذا كان الناس يقضون الليل، فتأكد من وجود مكان واضح لهم لفتح حقائبهم وتخزين أدوات النظافة الخاصة بهم.

3. قدم لهم الشراب

بمجرد دخول الناس من الباب واستقرارهم، اسألهم عما إذا كانوا بحاجة إلى مشروب مثل المانجو أو الجوافة أو المياه الغازية.

4. ساعدهم على مساعدة أنفسهم

اجعل من السهل على ضيوفك مساعدة أنفسهم في أشياء بسيطة مثل الماء والقهوة والوجبات الخفيفة والمزيد للضيوف الذين يقضون الليل، وإذا كان ضيوفك سيشعرون بالبرودة في المنزل أثناء الانتهاء من يوم العمل ، فتأكد من نفاد زجاجة نبيذ أو أن عربة البار الخاصة بك مخزنة.

5. أعط كلمة مرور WiFi

على الرغم من أن الأشخاص قد يكون لديهم خطط بيانات غير محدودة، إلا أنه لا يزال من الجيد أن تكون قادرًا على الاتصال بشبكة WiFi، فقط اكتب كلمة المرور على بطاقة notecard وضعها على طاولة القهوة حتى يتمكن الأشخاص من الاتصال دون الحاجة إلى مطالبتك بتكرار ما تقوله مليون مرة.

6. استبدل البياضات النظيفة

من الواضح أن ضيوفك سيرغبون في ملاءات نظيفة ليناموا عليها، لكن تجول في المنزل لترتيب مناشف اليد النظيفة، وبياضات المطبخ، والإسفنج أيضًا، وبادئ ذي بدء، من الجسيم عدم القيام بذلك (لأننا نعلم أن معظمنا لا يقوم بتنظيف هذه الأشياء بالقدر الذي يُفترض بنا القيام به) وثانيًا، قد يجعلهم ذلك أكثر ميلًا للمشاركة في عملية التنظيف.

7. رتب بيتك بشكل جميل

قم بإزالة الفوضى من أسطح عمل المطبخ، ومنضدة الحمام، وطاولات القهوة، وما إلى ذلك، حتى إذا كنت لا تنوي القيام بتنظيف عميق، أوضح أنك تتوقع ضيوفًا وبذلت جهدًا لترتيب منزلك من أجلهم، وليس الأمر وكأنهم صادفوا دخولهم وأنت متفاجئ تمامًا برؤيتهم.

8. لا تبالغ في نظافة البيت

إذا كان منزلك نقيًا تمامًا، فقد يكون مكانًا مرهقًا للضيوف، سيكونون متوترين للغاية، ويحاولون عدم إفساد أي شيء، لذلك قاوم الرغبة في الجري بعد أن يقوم ضيوفك بفرد الوسائد، إذا كان هناك أي شيء تقلقك بشأن التلف.