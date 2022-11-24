كالديرون: السعودية قدمت مباراة تكتيكية مميزة أمام الأرجنتين (خاص)

تحدث جابرييل كالديرون، المدير الفني الأسبق لمنتخب السعودية ولاعب منتخب الأرجنتين السابق، عن انتصار الأخضر التاريخي على راقصي التانجو في أولى مواجهات الفريقين بمونديال قطر 2022.

وحقق منتخب السعودية فوزا تاريخيا على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بمونديال قطر 2022.

وقال كالديرون، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، "السعودية قدمت مباراة كبيرة على المستوى التكتيكي أمام الأرجنتين ورينارد أدار المواجهة بشكل جيد للغاية، لم أكن أتوقع على الإطلاق أن يقدم الفريق السعودي هذا الأداء".

وأضاف: "ما أسعدني أن الفريق السعودي لم يرتكن إلى الدفاع فقط بل بحث عن تسجيل الأهداف في الشوط الثاني وتحقق له ما أراد".

وعن حظوظ منتخب الأرجنتين في البطولة، قال: "أتوقع أن منتخب الأرجنتين لن يذهب بعيدا إذا استمر هذا الأداء خصوصا أن هناك الكثير من الفرق التي ظهرت بشكل مميز وتريد المنافسة على اللقب مثل إنجلترا وإسبانيا".

وتمنى فوز الأرجنتين باللقب وحصد ميسي اللقب في ختام مشواره الدولي.