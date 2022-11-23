ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحظة السلع الغذائية دون ترخيص في الجيزة.

كان قد تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحظة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة بحوزته 3 أطنان دواجن، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.