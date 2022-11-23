الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ads

ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحظة السلع الغذائية دون ترخيص في الجيزة.

كان قد تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحظة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة بحوزته 3 أطنان دواجن، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث التموين 3 أطنان دواجن ثلاجة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

فرنسا وإسبانيا تنتقدان الحد الأقصى لسعر الغاز الطبيعى فى الاتحاد الأوروبى

تسهيلًا على المواطنين.. تعرف على طريقة استخراج وثيقة الزواج إلكترونيًا

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية فى الخصوص

حبس المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالمطرية

محمد العدل: «القاهرة السينمائى» احتوى على أفلام مميزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟