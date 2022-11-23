هشام حنفى: أداء المنتخبات العربية بـ قطر مُشرف.. والبرازيل مرشحة لحصد اللقب

قال الكابتن هشام حنفي، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن المملكة العربية السعودية أدهشت العالم بأدائها المتميز أمام الأرجنتين.

غياب المنتخب المصري

أكد حنفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المصريين في حالة حزن شديد بسبب غياب المنتخب المصري عن فعاليات كأس العالم، معبراً: "لازم يكون فيه تقييم فني جيد قبل اختيار المدربين في مصر".

أداء المنتخبات العربية

أضاف في حديثه أن التواجد العربي في المونديال شرف كبير لجميع دول العالم العربي، حيث هناك أداء قوي لمنتخب السعودية والمغرب وتونس في أولى مباريات كأس العالم بقطر.

وأشار إلى أن البرازيل المرشح الأول للفوز بلقب كأس العالم، ثم تأتي بلجيكا وفرنسا وإسبانيا في المراتب التالية.