الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تقسيط لـ5 سنوات.. برلمانى يكشف تفاصيل مناقشات قانون التصالح فى مخالفات البناء

أسامة الهوارى
أسامة الهوارى
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انتهت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك تمهيدًا لإقراره في الجلسة العامة بالمجلس الأحد المقبل.

ومن جانبه، قال النائب أسامة الهوارى، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن القانون يتضمن 19مادة، وحاولت اللجنة خلال مناقشاته التخفيف عن كاهل المواطنين في المدن والقرى من خلال الإجراءات التي قد تؤثر عليهم والتي من أبرزها أمور المكاتب الاستشارية، حيث تم الاكتفاء بمهندسين معتمدين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون تضمن التقسيط لمدة 3 سنوات دون فوائد والتقسيط لمدة 5 سنوات بفائدة تبلغ 7%، إلي جانب أنه تم تحديد مبلغ 50 جنيهًا للمتر، فضلًا عن خصم 25% في حالة الدفع الفوري.

وتابع «الهوارى» أن القانون تضمن إصابة للموظفين العاملين في الجهاز الإدارى للدولة من العاملين في اللجان المختصة بالتصالح، مشيرًا إلى أنه يجوز التصالح بالتظلم إذا تم الرفض خلال 30 يومًا من بعد أخطاره بقرار الرفض.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أنه تم إقرار المباني في القري أقل من 200 متر وتستثني من المعاينات، مؤكدًا أنه تقرر الاكتفاء بمهندس وحيد دون اللجوء للمكاتب الاستشارية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

الإجراءات اسامة الهواري الاستشاري التصالح في مخالفات البناء التصالح

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