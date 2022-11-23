محافظ المنوفية يتفقد ممشى منوف الجديد والأعمال التمهيدية لرصف شوارع سكة سرس الليان

استكمل اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة منوف بتفقد أعمال التطوير والرصف بنطاق المدينة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، رافقه نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وتابع المحافظ أعمال قطع الفرمة بشارع العزب بطول 300م وشارع أبوحصوة بطول 280م بمنطقة ترعة البطحة البحرية بمنوف، حيث تم الانتهاء من إزالة الإشغالات ورفع المخلفات؛ تمهيداً لفرش طبقة السن للبدء في تركيب بلاط الإنترلوك، ومن المقرر نهو الأعمال نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار نائب رئيس المدينة إلى أن العمل جارِ على قدم وساق في تنفيذ الأعمال التمهيدية وقطع الفرمة وإزالة الإشغالات بشوارع سكة سرس الليان وشوارع منطقة ترعة البطحة البحرية (إنترلوك + رصف) وذلك ضمن الخطة الاستثمارية بواقع (14) شارعا مستهدفا رصفها بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة للمواطنين، حيث تم الانتهاء من الأعمال بشوارع الشهالي، البدوي وجارِ تركيب أغطية البلاعات، فضلًا عن قطع الفرمة وفرش طبقة السن بشوارع النادري، نور، فاضل، وجارِ تركيب البلدورات بشارع رياض تمهيداً لرصفه، فيما جارِ تنفيذ أعمال قطع الفرمة وإزالة الإشغالات بشوارع أبوزيد، مليك تمهيداً لرصفهم ببلاط الإنترلوك، وكذا شارع الشرقاوي بطول 350م، شارع مسجد التقوي تمهيداً لفرد طبقة السن.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاءات ممشى طريق البطحة القبلية الجديد بطول 1 كم، حيث تم الانتهاء من صب الخرسانة المطبوعة وتركيب بلاط الإنترلوك وتأسيس الوصلات الكهربائية والبرجولات الخشبية، ومن المقرر نهو الأعمال خلال شهر ديسمبر المقبل، موجهاً القائمين علي الأعمال بتكثيف الجهود لنهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة لخلق متنفس حيوي ومتنزه عام للأهالي.

وخلال جولته تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بمدرسة الحاجة /خديجة بكير للتربية الفكرية ( إنشاء جديد) على مساحة (3570) م2 وبتكلفة تقديرية ما يزيد عن (10) ملايين جنيه، رافقه المهندسة وفاء صبحى، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلى من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن الموقف التنفيذي للمراحل الإنشائية بالمدرسة بإجمالي (13) فصلا دراسيا، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر ووضع طبقة الإحلال وجارِ التجهيز لصب الخرسانة العادية وتجديد الأسوار الخارجية بالمدرسة.