الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«يحيا أبو الفصاد.. فنجان قهوة.. راضية» في حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية

اوبرا الإسكندرية
اوبرا الإسكندرية
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني أولى حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية بالموسم الفني الخامس له وذلك في السابعة من مساء السبت الموافق 26 من نوفمبر الجاري على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يتم عرض أفلام "فليحيا أبو الفصاد، فنجان قهوة، راضية" وهي من الأفلام المتميزة التي تتناول الجانب الإنساني عند الطفل. 

يعقبه ندوة فنية يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر  بحضور مخرجين الأفلام المخرجة  شيماء طافش، المخرجة يمني صالح، المخرج حازم مصطفي.

يشار إلى أن اليوم العالمي للطفل من الاحتفالات المتميزة التي يحتفل به العالم أجمع للتذكير بأهمية الطفل ودوره في الحياة، كونه الأمل الواعد، والمستقبل المشرق والركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

وقد أقرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" الاحتفال بالطفل في جميع أنحاء العالم، وأعلنت أن شعار اليوم العالمي للطفل في عام 2021 هو "لكل طفل.. كل الحق" حيث دعت كافة الدول حول العالم للاحتفال من خلال الأنشطة المختلفة تأكيدًا على دور الطفل في حقه لينعم بحياة أمنة وكريمة كما أنها دعت لحفظ حقوق الأطفال من الناحية الجسدية والبدنية والنفسية، وتسليط الضوء على الأطفال كونهم الأمل المشرق والغد الواعد.

يذكر أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامي 2018-2019  بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيري خلال عروض نادي السينما خلال المواسم الفنية السابقة  وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.

حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية أوبرا الإسكندرية فليحيا أبو الفصاد فنجان قهوة دار الأوبرا المصرية

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