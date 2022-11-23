الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طالبة صدمتها سيارة بعد خروجها من المدرسة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ads

لقيت طالبة تبلغ من العمر 16 عاما، مصرعها، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق "الإسماعيلية- السويس" الصحراوي، عند خروجها من مدرسة فايد الصناعية بنات.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، بلاغًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة صدمتها سيارة مسرعة على طريق “الإسماعيلية- السويس” الصحراوي أمام مدرسة الثانوية بنات الصناعية، وفرار السيارة سريعاً هربا بعد الحادث.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع الطالبة تدعى "حبيبة خالد" ومقيدة بالصف الثاني الثانوي الصناعي أثناء عبورها الطريق أطاحت بها سيارة مسرعة أدت إلى وفاتها على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فايد العام.

الإسماعيلية حوادث الاسماعيلية آخر حوادث الإسماعيلية اخبار حوادث الاسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

«فاو»: أسعار الأرز سجلت نحو 110.9 نقطة خلال سبتمبر الماضى

مصرع طالبة صدمتها سيارة بعد خروجها من المدرسة بالإسماعيلية

ثقافة سوهاج تنظم برنامجًا للمسرح المتنقل بقرى مبادرة «حياة كريمة»

الداخلية تواصل حملاتها التموينية لمواجهة محتكرى السلع بالمحافظات (فيديو)

تسليم أول قرض للمشروعات المتوسطة على مستوى الجمهورية في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟