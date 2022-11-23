مصرع طالبة صدمتها سيارة بعد خروجها من المدرسة بالإسماعيلية

لقيت طالبة تبلغ من العمر 16 عاما، مصرعها، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق "الإسماعيلية- السويس" الصحراوي، عند خروجها من مدرسة فايد الصناعية بنات.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، بلاغًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة صدمتها سيارة مسرعة على طريق “الإسماعيلية- السويس” الصحراوي أمام مدرسة الثانوية بنات الصناعية، وفرار السيارة سريعاً هربا بعد الحادث.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع الطالبة تدعى "حبيبة خالد" ومقيدة بالصف الثاني الثانوي الصناعي أثناء عبورها الطريق أطاحت بها سيارة مسرعة أدت إلى وفاتها على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فايد العام.