رئيس تحرير «أوكرانيا بالعربي»: روسيا تنفذ إبادات جماعية على طريقة داعش

قال الدكتور محمد فرج الله رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربي، إن روسيا قتلت المتحدثين بالروسية الذين تزعم الدفاع عنهم، حيث نفذت إبادة جماعية في شمالي وشرقي وجنوبي أوكرانيا.

وأضاف “فرج الله”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا مثل داعش التي زعمت أنها تدافع عن أهل السنة، وضحاياها من السنة، مشددًا على أن روسيا تريد أن تحتل أوكرانيا وتنتقم من الشعب الأوكرانين، مشددًا على أن الأوكرانيين يرون روسيا عدوًا همجيًا يحتل بلادهم.

فرج الله: روسيا تنفذ عقابًا جماعيًا للأوكرانيين

وأشار إلى أن الذي يمس المواطن الأوكراني هو الأمن والأمان، ولكن الأمان في أوكرانيا ضُرب بسبب الحرب، موضحًا: «ما تقوم به روسيا في آخر 3 شهور هي عملية عقاب جماعي للأوكرانيين، بعدما أيقنت روسيا بأن الحاضنة الكبرى للقوات المسلحة الأوكرانية هو الشعب الأوكراني الملتف حول جيشه، والذي وصل إلى قناعة مفادها ضرورة كسر شوكة الاحتلال الروسي على أرض أوكرانيا، لذلك سعت روسيا إلى الانتقام من الأوكرانيين عبر استهداف مراكز الطاقة الأوكرانية».