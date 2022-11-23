الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مولدافيا تتعهد بدفع ثمن الغاز الروسي العالق في أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ads

أكدت مولدافيا أنها ستدفع ثمن الغاز الذي ترسله روسيا إليها والعالق في أوكرانيا التي يمر عبر أراضيها بعد أن هددت موسكو بتقليص شحناتها متهمة كييف بتحويل خط أنابيب الغاز، وفق فرانس برس.

ومولدافيا دولة صغيرة تضم 2,6 مليون نسمة، ومرشحة منذ نهاية يونيو للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 

وتعاني البلاد تداعيات الحرب في أوكرانيا، لا سيما على صعيد الطاقة.

الثلاثاء، اتهمت مجموعة جازبروم الروسية كييف بالعبث بخط الأنابيب الذي يمرّ عبر أراضيها وهدّدت بتقليص إمدادات الغاز الموجهة إلى مولدافيا اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال نائب رئيس الوزراء أندريه سبينو "لنكن واضحين، كل الغاز الموجه إلى مولدافيا يصل إلى بلدنا".

وأضاف أن "كميات الغاز التي أشارت إليها شركة جازبروم والتي تتراكم في أوكرانيا هي احتياطاتنا ويتم تخزينها في مستودعات في أوكرانيا. لقد سددت بلادنا على الدوام ثمن هذه الكميات وستواصل دفع ثمنها بالكامل".

خفضت شركة جازبروم بالفعل صادراتها من الغاز إلى كيشيناو إلى النصف. 

وأكدت جازبروم أن أوكرانيا راكمت على نحو غير شرعي 52,5 مليون متر مكعب من الغاز الموجه لمولدافيا وهددت بقطع الإمدادات اعتباراً من الاثنين.

ولطالما اتهمت الدول الأوروبية موسكو باستخدام الغاز الذي ما زالت تعتمد عليه بشدة، للضغط عليها رداً على دعمها لأوكرانيا.

وقال سبينو الأربعاء إن "الضغط والابتزاز والتهديدات لم تعد ناجعة".

ارتفاع أسعار النفط

بعد أن أعلنت جازبروم تقليل الإمدادات عبر أوكرانيا، ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، أمس الثلاثاء، بأكثر من 4% بعد أن أعلنت شركة جازبروم احتمال خفض لإمدادات الوقود الأزرق عبر أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF الموجود في هولندا، بنسبة 4% إلى فوق مستوى 1280 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفق وكالات الأنباء المختلفة.

 

مولدافيا ​الغاز الروسي جازبروم دفع ثمن الامدادات أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

الرئيسة العامة للراهبات الساليزيانيات تزور مكتبة الإسكندرية

محو أمية وندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف بشمال سيناء

الداخلية تكشف حقيقة استيلاء سيدة على شقة شقيقتها بحلوان

أشرف حكيمى لـ«الدستور»: راضون عن الأداء أمام كرواتيا

طفرة صحية في كفر الشيخ .. العمل لإنشاء 5 مستشفيات وتشكيل لجنة لاستلام مركز الأورام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

مؤمن المحمدي

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيه خارجي

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟