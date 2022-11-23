مولدافيا تتعهد بدفع ثمن الغاز الروسي العالق في أوكرانيا

أكدت مولدافيا أنها ستدفع ثمن الغاز الذي ترسله روسيا إليها والعالق في أوكرانيا التي يمر عبر أراضيها بعد أن هددت موسكو بتقليص شحناتها متهمة كييف بتحويل خط أنابيب الغاز، وفق فرانس برس.

ومولدافيا دولة صغيرة تضم 2,6 مليون نسمة، ومرشحة منذ نهاية يونيو للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعاني البلاد تداعيات الحرب في أوكرانيا، لا سيما على صعيد الطاقة.

الثلاثاء، اتهمت مجموعة جازبروم الروسية كييف بالعبث بخط الأنابيب الذي يمرّ عبر أراضيها وهدّدت بتقليص إمدادات الغاز الموجهة إلى مولدافيا اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال نائب رئيس الوزراء أندريه سبينو "لنكن واضحين، كل الغاز الموجه إلى مولدافيا يصل إلى بلدنا".

وأضاف أن "كميات الغاز التي أشارت إليها شركة جازبروم والتي تتراكم في أوكرانيا هي احتياطاتنا ويتم تخزينها في مستودعات في أوكرانيا. لقد سددت بلادنا على الدوام ثمن هذه الكميات وستواصل دفع ثمنها بالكامل".

خفضت شركة جازبروم بالفعل صادراتها من الغاز إلى كيشيناو إلى النصف.

وأكدت جازبروم أن أوكرانيا راكمت على نحو غير شرعي 52,5 مليون متر مكعب من الغاز الموجه لمولدافيا وهددت بقطع الإمدادات اعتباراً من الاثنين.

ولطالما اتهمت الدول الأوروبية موسكو باستخدام الغاز الذي ما زالت تعتمد عليه بشدة، للضغط عليها رداً على دعمها لأوكرانيا.

وقال سبينو الأربعاء إن "الضغط والابتزاز والتهديدات لم تعد ناجعة".

ارتفاع أسعار النفط

بعد أن أعلنت جازبروم تقليل الإمدادات عبر أوكرانيا، ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، أمس الثلاثاء، بأكثر من 4% بعد أن أعلنت شركة جازبروم احتمال خفض لإمدادات الوقود الأزرق عبر أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF الموجود في هولندا، بنسبة 4% إلى فوق مستوى 1280 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفق وكالات الأنباء المختلفة.