الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سنجور بالإسكندرية تنظم ندوة علمية حول حماية التراث المكتوب

جامعة سنجور بالإسكندرية
جامعة سنجور بالإسكندرية ارشيفية
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تنظم «جامعة سنجور» الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية للتنمية الإفريقية بالإسكندرية في مصر، في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2022، الدورة الثانية من الندوة الدولية «من الحجر إلى الورق، من الورق إلى الرقمية» بمكتبة الإسكندرية، ومقر الجامعة، تحت عنوان: «ما هي وسائل حماية الكتابات؟» والتي تضمنت دعوة لتقديم الأوراق البحثية.

تقام الدورة الثانية بالتعاون مع مؤسسة غندور للفنون، مكتبة الإسكندرية، برنامج إيكروم "الشباب.التراث.أفريقيا"، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

وأشار «ريبيو نيزيزا» مدير قسم الثقافة بجامعة سنجور، إلى أن الندوة تهدف إلى استضافة الطلاب والباحثين والمدرسين وكذلك الأشخاص المعنيين من القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني، والمهتمين بمواضيع العمل المختلفة.

يذكر أن الدورة الأولى من الندوة أقيمت في الفترة من 25 إلى 28 فبراير 2019 تحت رعاية وزير السياحة والآثار، وركزت الدورة الأولى على حماية التراث، ولا سيما مجموعات المتاحف والآثار التاريخية، حيث جمعت المتحدثين والمشاركين من أفريقيا وأوروبا.

جامعة سنجور بالإسكندرية حماية التراث المكتوب مكتبة الاسكندرية الطلاب والباحثين الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية

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