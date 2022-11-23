طلب إحاطة لوزير النقل بشأن قرار تغيير قطارات «أسوان - القاهرة» الإسباني إلى روسي

تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نائبة محافظة أسوان، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن قرار الوزير بتغيير القطارات الأسباني إلى قطارات روسي، وهذا لا يناسب السفر لمسافات طويلة التي تستغرق أكثر من خمسة عشر ساعة.

وأكدت "عبدالنبي" فى طلبها أن القطار رقم ٢٠١٢ القاهرة - أسوان، و ٢٠١٣ أسوان - القاهرة، والقطار رقم ١٩٨٨ القاهرة - أسوان، و ١٩٠٣ أسوان - القاهرة، تم تغييرها إلى قطارات روسي، مؤكدة أن هذه القطارات لا تناسب المسافات الطويلة نظراً لسوء المقاعد (الكراسي)، وضيق المسافة بينهما، لافتة إلى كثرة الشكاوي منها لتسببها في آلام الظهر والفقرات، بجانب ارتفاع أسعارها عن القطار الأسباني، فضلاً عن سوء الخدمة المقدمة خاصة بقطارات النوم، التى لم يتم تغيير مفروشات القطار منذ بدء تشغليه.

وشددت النائبة ريهام عبدالنبي، أيضًا على عدم ضبط المواعيد الخاصة بالقرارات والتى تتأخر فى يعض الأحيان إلى ٤ ساعات، مما يتسبب في استياء المواطنين، وشكوى العديد من عدم وجود صيانة للقطارات.

وأشارت نائبة محافظة أسوان، فى طلبها كذلك إلى عدم توافر دورات المياه فى محطة إدفو بأسوان، وكذلك عمال النظافة بالمحطة، بالإضافة إلى أن رصيف القطار قصير لا يتناسب مع طول القطار حيث أن الرصيف يتحمل القطار حتى العربية التاسعة، ويتبقى ٣ عربات خارج الرصيف.

فيما تفقد الوفد البرلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المتواجد في محافظة الإسماعيلية مستشفي فايد التخصصي للوقوف على مدى تقديم الخدمه الطبيه المقدمه للمواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل في اطار جولة اللجنة للمحافظة لمتابعة وتقييم المنظومة.

واستقبل الدكتور علي حمودة مدير مستشفي فايد التخصصي والدكتور امير التلولي المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية واصطحبوا الوفد في جولة تفقدية داخل المستشفى التي تحتوي على ٢ مبني مجهزين وتشمل اقسام الطوارئ والاستقبال وقسم أشعة واخر معمل وبنك دم وقسم الحضانات وقسم للعناية وعمليات كبرى وعمليات نساء ومعهد تمريض

ومبني للغسيل الكلوي.