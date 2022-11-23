الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال الجثة الثالثة لطفل إثر انقلاب «تروسكيل» في البحيرة

الجثة
الجثة
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، اليوم الأربعاء، من انتشال جثث 3 أشخاص من بينهم طفلين لقوا مصرعهم غرقًا إثر انقلاب تروسكيل بترعة بمركز أبو المطامير.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبيّن مصرع "محمد.ع" و"عبد الرحمن.م" و"رامى.م"، مقيمين بقرية الرابعة جناكليس إثر انقلاب تروسيكل بترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير. 

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى لانتشال جثث الضحايا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة تروسكيل انقلاب جثث طفلين قوات الانقاذ النهري

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