فيلم «فضل ونعمة» يتجاوز 14 مليون جنيه إيرادات في 7 أسابيع عرض

حقق فيلم “فضل ونعمة” للنجم ماجد الكدواني والنجمة هند صبري، إجمالي إيرادات بلغت 14 مليون و100 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض بدور السينما المصرية.

وواصل فيلم "فضل ونعمة" تصدره لإيرادات شبالك التذاكر منذ إطلاقه فى دور العرض بفارق كبير عن منافسيه من الأفلام المعروضة ليحقق إيرادات مميزة في شباك التذاكر رغم تراجع الإقبال الجماهيري على دور السينما.

قصة “فضل ونعمة”

“فضل” ماجد الكدواني وزوجته "نعمة" هند صبري يقومان بإحدى العمليات السرية التي تطلب منهما لكشف أمر ما تكشفه الأحداث، نظرًا لطبيعة حال تجسيده لعميل سري ويتعرضان طوال الفيلم لعدد من المواقف الكوميدية الصعبة بسبب عفوية زوجته "نعمة" التي تفضح أمرهما دائمًا ويظلان يهربان من مكان لآخر، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي مشوق.

ويظهر "الكدواني"، خلال العمل بشكل جديد ومختلف عما قدمه من قبل، ويجسد دور رجل يعول أسرته المكونة من ابنته التي تجسدها ياسمينا العبد، وابنه الذي يجسده الطفل إسماعيل الجندي، وزوجته التي تجسدها هند صبري.

وكان فيلم فضل ونعمة أعاد المخرج رامي إمام للسينما من جديد بعد غياب خلال الفترة الماضية وحقق نجاحا كبيرا في إعادة للتعاون مع النجمة هند صبري من خلال الفيلم الكوميدي الجديد.

فيلم "فضل ونعمة" من بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

يذكر أن آخر أعمال ماجد الكدوانى في السينما فيلم "الجريمة" الذى تم طرحه في يناير 2022، من بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.