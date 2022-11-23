تنطلق غدا.. اختصاصات لجان الأنشطة بانتخابات اتحاد طلاب الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور اأيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب غدا الخميس الموافق 24 نوفمبر.

وتستعرض “الدستور” في التقرير اختصاصات لجان الأنشطة ومجالس الاتحاد، وفق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدل، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.

أولاً: اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية بصفة عامة:

1- وضع خطط وبرامج النشاط.

2- متابعة توفير المنشآت والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الداخلية والخارجية.

3- اقتراح الميزانيات اللازمة للصرف علي الأنشطة.

4- تشجيع الطلاب علي المشاركة في الأنشطة وتهيئة الفرض الملائمة لممارسة النشاط.

5- تنظيم إقامة المسابقات والحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والدورات وورش العمل.

6- تشجيع تكوين الفرق المختلفة وترشيح المدربين المعتمدين لتدريبها.

7- ترشيح ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلي السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة.

ثانياً: اختصاصات كل لجنة من لجان الأنشطة الطلابية:

تختص لجنة الأسر بما يأتي:

1- وضع قواعد إنشاء الأسر ومراجعة اللوائح الداخلية لتنظيم عملها.

2- تشجيع تكوين الأسر وتفعيل أنشطتها وتقديم الدعم الفني لها.

3- تقديم الدعم الفني والمادي للمبادرات والحملات الطلابية.

4- تنظيم مهرجانات الأسر والمؤتمرات والورش والدورات التدريبية لطلاب الأسر

تخصص لجنة النشاط الرياضي:

1- بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل علي تنميتها.

2- تنظم الدورات والمباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.

3- متابعة توفير المنشآت والملاعب والأدوات والملابس الرياضية اللازمة للمسابقات.

تخصص لجنة النشاط الثقافي:

1- تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديموقراطية.

2- إطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية والمعلوماتية .

3- نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدي الطلاب.

4- متابعة توفير القاعات والتجهيزات والمعدات والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الثقافية والإعلامية في الداخل والخارج.

5- إصدار المجلات والنشرات الثقافية والعمل علي إنشاء مكتبة ثقافية متنوعة.

6- تنمية المهارات الإعلامية وتكوين فريق إعلامي يتولي تغطية أنشطة الاتحاد .

7- تكوين الأندية الثقافية المتخصصة ونماذج المحاكاه المختلفة.