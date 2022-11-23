«اختلال عجل السيارة أم تحرش».. التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة فتاة في حادث سيارة

«اختلال عجلة القيادة أم تحرش» ملابسات متعددة ظهرت منذ أمس على مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة فتاة وإصابة شقيقتيها وفتاتين أخريتين كانوا جميعا في السيارة، وانتشار أنباء أن الحادث وقع بسبب مطاردة من سيارة مجهولة يستقلها شاب تسبب في صدمها في سور كوبري بمدينة نصر.

بداية الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لفتاة تحت عنوان «حق ريهام» عقب الادعاء بوفاتها بسبب تصادم سيارتها في سور بكوبري بمدينة نصر.

وتابع المنشور المتداول، أن الفتاة كانت برفقة شقيقتيها واثنين من أصدقائها عقب عودتهم من حفل «حناء الأخيرة»، وتفاجأوا بسيارة شاب مجهولة تطاردهن وتصدم بهن من الخلف مما تسبب في تغيير مسار السيارة وصدمها في كوبري ، مما أسفر عن وفاتها وإصابة الأخريات.

بلاغ قسم الشرطة

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بطريق صلاح سالم، مفاده اصطدام سيار بسور كوبري ووجود فتاة متوفية و4 مصابات.



وانتلقت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة ملاكي، بسور كوبري مما أسفر عن وفاة «ريهام سراج»، 22 سنة، خريجة سياحة وفنادق، وإصابة شقيقتها روان سراج، 25 سنة، كسور مضاعفة بالحوض والقدمين، ودنيا منتصر، مصابة بجروح في العيون 23 سنة، وفتاة تدعى روان هشام، مصابة كسور بالأيادي وتشوه بوجهها، تم نقلهم لمستشفى الدمرداش الجامعي لتلقى العلاج.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كاميرات المراقبة

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة الأمر من خلال تتبع كاميرات المراقبة على طريق شارع صلاح سالم حيث بثت فيديو على صفحتها الرسمية أفاد أن سيارة الفتاة «ريهام.أ»، كانت تتحرك أعلى طريق صلاح سالم بسرعة عادية على يمين الطريق.

وكانت حركة الطريق هادئة أيضًا، وفجأة زادت الفتاة من سرعة السيارة ودخلت في الحارات الأخرى حتى عبرت الطريق كاملًا وفجأة اصطدمت بالحاجز الخرساني بسرعة كبيرة وعادت السيارة إلى منتصف الطريق جرّاء قوة الاصطدام بالحواجز المثبتة على جانبي الطريق.



- تحريات المباحث

وأفادت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية في حادث صلاح سالم، وأن عجلة القيادة اختلت في يد الفتاة أثناء قيادتها وفشلت في التحكم في السيارة، حيث ضغطت بشكل خاطئ على دواسة البنزين بدلًا عن دواسة الفرامل ما أسفر عن وفاتها وإصابة شقيقتها وصديقاتها بإصابات سطحية.



وأوضحت تحريات المباحث أن الفتاة كانت في طريقها إلى منزل أسرتها بمصر الجديدة بعد أن انتهت من حضور حفل زفاف صديقتها في مدينة نصر، وأن باقي الفتيات حضرن من محافظة الإسكندرية لحضور الحفل لوجود صداقة تجمعهن من أيام الجامعة.