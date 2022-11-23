الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع طفيف فى أسعار الذهب وسط ترقب لبيان البنك المركزى الأمريكى

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تحرك الذهب في نطاق تداول محدود، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيان اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي قد يوفر مؤشرات بخصوص المزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1737.79 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب، وسجلت 1738.20 دولار للأوقية.

ومن المنتظر إعلان بيان اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي، الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر، في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. 

كما من المتوقع أن يتلمس المستثمرون مؤشرات أيضًا من بيانات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة الأمريكية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.06 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 993.38 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1875.45 دولار للأوقية.

الذهب البنك المركزي الأمريكي الفائدة أسعار الذهب أسعار المعادن النفيسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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