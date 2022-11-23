الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم: امتحانات الفصل الدراسى الأول للثانوى إلكترونية على سيستم المدرسة

امتحانات
امتحانات
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بدأت المدارس الثانوية تستعد لعقد امتحانات الفصل الدارسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، إلكترونيًا، كما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وقالت مصادر خاصة، بديوان عام الوزارة، إنه سيتم عقد الامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام الإلكترونية بالفصل الدراسى الأول من خلال السيستم الداخلي للمدارس، بدون الاعتماد على شبكة الإنترنت، خشية وقوع السيستم كما حدث من قبل على مستوى الإدارة التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية؛ لإعداد مفردات اختبارية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وإعداد مدربين من الموجهين بالمديريات التعليمية- وفق النظام الجديد في كل التخصصات- على صياغة المفردات الاختبارية، والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وعلى آلية وضع الأسئلة ليتولوا بدورهم تدريب المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة (85%) باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى (15%) يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.

كما جاء فى الكتاب الدورى قيام مدير المدرسة بالعرض على مدير الإدارة التعليمية فيما يتعلق بطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتسلموا التابلت أو تأخر استلامهم له حتى منتصف ديسمبر؛ والموافقة على أن يعقد امتحانهم ورقيًا، ويتولى مدير المدرسة إدارة الامتحانات وفق القواعد المقررة، والإشراف الكامل على التقدير وإعلان النتيجة.

الأول والثاني التابلت الادارة التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني الفصل الدراسي الأول الدكتور رضا حجازي القومي للامتحانات

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