الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أفريكا نيوز»: المصريون يشعرون بالفخر لإقامة كأس العالم فى دولة عربية

كأس العالم
كأس العالم
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قال موقع "أفريكا نيوز، إن مشجعي الكرة في مصر يشعرون بالفخر لأن كأس العالم 2022 يقام في دولة من عربية.

واستمع الموقع الي عدد من أراء المواطنين الذين أكدوا: أن كأس العالم هذه صفقة كبيرة لنا جميعاً العرب، وإنه لشرف كبير للمنطقة بأسرها أن تستضيف البطولة، ونحن جميعًا نريد أن نرى تنظيمًا استثنائيًا وعرضًا محترمًا لما يمكننا القيام به، "حسب قول بدر مدني، مقدم خدمات كرة القدم".

نظرًا لأن الكثيرين لا يستطيعون شراء تليفزيون الكابل في المنزل، فقد تجمعت حشود ضخمة لمشاهدة الألعاب على شاشات كبيرة أقيمت في أماكن عامة مخصصة في القاهرة وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد.

مروان النحاس، مشجع كرة القدم، قالت إن اللعبة كانت هوايته منذ سنوات ولم يفوت أي بطولة، لكن هذه مختلفة، إنها في قطر، لذلك هذا يعطيني شعورًا مختلفًا ويحزنني عدم تأهل مصر. هذه مسابقة كنت أتمنى أن أرى بلدي يشارك فيها.

في عام 1934، أصبحت مصر أول فريق عربي وإفريقي يلعب في المونديال، وبينما قد ينقسم المصريون حول من هو المفضل لديهم للفوز هذه المرة، إلا أنهم متحدون في فخرهم بأن البطولة تقام في الشرق الأوسط.

ويعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذى يقام فى العالم العربي، والثانى الذى يقام فى قارة آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء.

أفريكا نيوز الثقافة العالمية التنوع والشمول العالم العربي الكرة المصرية الوطن العربى

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