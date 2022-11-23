محامى زينة يكشف دخل أحمد عز فى عام 2022

قال معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، إن الحكم الخاص بمصاريف الدراسية للعام الدراسي من الفترة 9 /2020 حتى الفترة 8 / 2021، وكان بقيمة مبلغ 21 ألف و525 جنيه إسترليني، وتم الحكم بكامل المبلغ حيث إن مدارس الأولاد بريطانية ومصاريفها بالأسترليني.

ليس أول حكم لصالح أولاد زينة

وأضاف “الدكر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة " مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عى قناة "ETC" أن هذا ليس أول حكم لصالح موكلتي الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، حيث إن هذا العام الدراسي الثالث أو الرابع لأولاد الفنانة زينة وتم الحكم بناء على التحريات المقدمة للمحكمة، مشيرا إلى أن اعمال أحمد عز الفنية والإعلانية تقاضي منها 23 مليون و157 ألف و894 جنيها مصريًا، وهذا ما أرسلته شركة الاتصالات قيمة الحملة الإعلانية للفنان أحمد عز خلال عام 2022.

وتابع: “هناك حملة إعلانية أخرى تقاضي منها 8 ملايين جنيه، إلى جانب فيلم “كيرة والجن” وتقاضى عنه مبلغ بقيمة 4 ملايين و22 ألف و400 جنيه مصري، بالإضافة إلى فيلم ”العابد" تقاضى عنه مبلغ 3 ملايين و312 ألف و900 جنيه، إلى جانب عمل فني آخر تقاضي عنع 4 ملايين جنيه، والسيارة الجديدة التي اشتراها موديل 2022 بـ11 مليون جنيه، هذا دخل الفنان أحمد عز في عام 2022 فقط".