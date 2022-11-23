يبحث الكثيرون حول أسعار مواد البناء خاصة سعري الحديد والاسمنت مع تيسيرات الدولة لتراخيص البناء التي أعلنتها ويتم تطبيقها من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات والقرى على مستوى الجمهورية.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 23-11-2022

لذا يبحث الكثيرون بصورة مستمرة عن سعر مواد البناء بشكل يومي، في هذا التقرير تقدم لكم الدستور سعر مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 23-11-2022 في السطور التالية.

سعر الحديد اليوم في مصر



يختلف سعر الحديد من يوم لآخر وفقًا لشركات إنتاج وتصنيع الحديد

سعر حديد عز الدخيلة 19650 جنيه

سعر حديد المصريين 19550 جنيه

سعر حديد بشاي 19600 جنيه

سعر حديد العتال 19550 جنيه

سعر حديد عطية 19000 جنيه

سعر حديد سرحان 19000 جنيه

سعر حديد المراكبي 19550 جنيه

سعر حديد الكومي 19000 جنيه

سعر حديد المعادي 19000 جنيه

سعر حديد العشري 19300 جنيه



سعر الاسمنت اليوم في مصر

استقرت اسعار الاسمنت المسلح اليوم في جميع الشركات المصنعة والتجار في السوق المحلي.



سعر اسمنت المسلح 1635 جنيه

سعر أسمنت النصر 1600 جنيه

سعر اسمنت الممتاز 1635 جنيه

سعر اسمنت الصعيد 750 جنيه

سعر اسمنت وادي النيل (المصري) 1610 جنيه

سعر اسمنت المخصوص 1620 جنيه

سعر اسمنت حلوان 1640 جنيه

سعر اسمنت السويدي 1720 جنيه



سعر اسمنت قنا (المسلة) 1560 جنيه

سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه

سعر اسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه

سعر اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه

سعر اسمنت رويال العادة 2500 جنيه



سعر اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه



أسعار الطوب اليوم في مصر

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 900 جنيه

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم ألف طوبة 1500 جنيه

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2200 جنيه



طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم ألف طوبة 1160 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 5250 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 7400 جنيه





