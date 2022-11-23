مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 23-11-2022
يبحث الكثيرون حول أسعار مواد البناء خاصة سعري الحديد والاسمنت مع تيسيرات الدولة لتراخيص البناء التي أعلنتها ويتم تطبيقها من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات والقرى على مستوى الجمهورية.
مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 23-11-2022
لذا يبحث الكثيرون بصورة مستمرة عن سعر مواد البناء بشكل يومي، في هذا التقرير تقدم لكم الدستور سعر مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 23-11-2022 في السطور التالية.
سعر الحديد اليوم في مصر
يختلف سعر الحديد من يوم لآخر وفقًا لشركات إنتاج وتصنيع الحديد
سعر حديد عز الدخيلة 19650 جنيه
سعر حديد المصريين 19550 جنيه
سعر حديد بشاي 19600 جنيه
سعر حديد العتال 19550 جنيه
سعر حديد عطية 19000 جنيه
سعر حديد سرحان 19000 جنيه
سعر حديد المراكبي 19550 جنيه
سعر حديد الكومي 19000 جنيه
سعر حديد المعادي 19000 جنيه
سعر حديد العشري 19300 جنيه
سعر الاسمنت اليوم في مصر
استقرت اسعار الاسمنت المسلح اليوم في جميع الشركات المصنعة والتجار في السوق المحلي.
سعر اسمنت المسلح 1635 جنيه
سعر أسمنت النصر 1600 جنيه
سعر اسمنت الممتاز 1635 جنيه
سعر اسمنت الصعيد 750 جنيه
سعر اسمنت وادي النيل (المصري) 1610 جنيه
سعر اسمنت المخصوص 1620 جنيه
سعر اسمنت حلوان 1640 جنيه
سعر اسمنت السويدي 1720 جنيه
سعر اسمنت قنا (المسلة) 1560 جنيه
سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه
سعر اسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه
سعر اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه
سعر اسمنت رويال العادة 2500 جنيه
سعر اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه
أسعار الطوب اليوم في مصر
طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 900 جنيه
طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم ألف طوبة 1500 جنيه
طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم ألف طوبة 1160 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 5250 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 7400 جنيه