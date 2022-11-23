الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 23-11-2022

مواد البناء
مواد البناء
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يبحث الكثيرون حول أسعار مواد البناء خاصة سعري الحديد والاسمنت مع تيسيرات الدولة لتراخيص البناء التي أعلنتها ويتم تطبيقها من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات والقرى على مستوى الجمهورية.

 

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 23-11-2022

لذا يبحث الكثيرون بصورة مستمرة عن سعر مواد البناء بشكل يومي، في هذا التقرير تقدم لكم الدستور سعر مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 23-11-2022 في السطور التالية.

 

سعر الحديد اليوم في مصر 
 

يختلف سعر الحديد من يوم لآخر وفقًا لشركات إنتاج وتصنيع الحديد 

سعر حديد عز الدخيلة 19650 جنيه  

سعر حديد المصريين 19550 جنيه 

سعر حديد بشاي 19600 جنيه 

سعر حديد العتال 19550 جنيه 

سعر حديد عطية 19000 جنيه 

سعر حديد سرحان 19000 جنيه 

سعر حديد المراكبي 19550 جنيه 

سعر حديد الكومي 19000 جنيه

سعر حديد المعادي 19000 جنيه 

سعر حديد العشري 19300 جنيه 
 

سعر  الاسمنت اليوم في مصر 

استقرت  اسعار الاسمنت المسلح اليوم  في جميع الشركات المصنعة والتجار في السوق المحلي.
 

سعر اسمنت المسلح 1635 جنيه 
سعر أسمنت النصر 1600 جنيه 
سعر اسمنت الممتاز 1635 جنيه

سعر اسمنت الصعيد 750 جنيه 

سعر اسمنت وادي النيل (المصري) 1610 جنيه

سعر اسمنت المخصوص 1620 جنيه

سعر اسمنت حلوان 1640 جنيه 

سعر اسمنت السويدي 1720 جنيه
 

سعر اسمنت قنا (المسلة) 1560 جنيه

سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه 
سعر اسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه 
سعر اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه 

سعر اسمنت رويال العادة 2500 جنيه 
 

سعر اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه
 

أسعار الطوب اليوم في مصر 

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 900 جنيه 

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم ألف طوبة 1500 جنيه 

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2200 جنيه
 

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم ألف طوبة 1160 جنيه 

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 5250 جنيه 

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 7400 جنيه


 

الحديد الاسمنت مواد البناء سعر طن الحديد سعر الحديد اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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