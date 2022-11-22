الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين فى بيان مشترك توسّع برنامج إيران النووى

النووى الإيرانى
النووى الإيرانى
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أدانت لندن وباريس وبرلين، الثلاثاء، توسيع إيران برنامجها النووي، قائلة إنه ليس لديه "مبرر مدني معقول" وإنه "تحد للنظام العالمي لعدم انتشار" الأسلحة النووية.

وأضافت الحكومات الثلاث، أنه من خلال بدء إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في مجمّعها في فوردو "اتّخذت إيران خطوات مهمة أخرى في تقويض خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015.

وأشارت إلى أن إيران، من خلال إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في مجمّع فوردو، تتحدى حظر الانتشار العالمي للأسلحة النووية.

وتابعت: "هذه الخطوة التي تنطوي على أخطار كبيرة تتعلق بانتشار (الأسلحة النووية)، ليس لها أي مبرر مدني معقول".

وقالت: "سنواصل التشاور مع الشركاء الدوليين في أفضل السبل لمواجهة التصعيد النووي الإيراني المستمر".

يأتي البيان المشترك، بالتزامن مع تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في مجمّع فوردو النووي.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان: "في تقريره الأخير للدول الأعضاء قال المدير العام رافايل ماريانو جروسي، اليوم، إن إيران بدأت إنتاج يورانيوم عالي التخصيب في مجمع فوردو النووي، ليضاف ذلك إلى الإنتاج في نطنز منذ أبريل 2021".

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، الجمعة، مما دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع الإثنين في نيويورك لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وندد مجلس الأمن، الإثنين، بعملية الإطلاق لكنه لم يصدر بيانا رسميا بسبب معارضة كل من الصين وروسيا.

كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهند وأستراليا من بين الدول الـ14 الأعضاء في مجلس الأمن التي أدانت بشدة إطلاق الصاروخ الذي سقط على بعد 200 كيلومتر من السواحل اليابانية.

وقالت الدول الـ14 الموقعة في بيان مشترك إن ذلك يمثل "تهديدا لا لبس فيه للسلم والأمن الدوليين".

 

تفاصيل إطلاق الصاروخ الضخم

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية: إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على إطلاق صاروخ هواسونج -17 الجمعة، الذي سماه محللون عسكريون "الصاروخ الضخم".

وفقا للجيش الكوري الجنوبي قطع الصاروخ مسافة ألف كيلومترعلى ارتفاع 6100 كيلومتر، أي أقل بقليل من صاروخ هواسونج 17 الذي قالت بيونج يانج إنها أطلقته في 24 مارس.

الإطلاق هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق التي قامت بها بيونج يانج في الأسابيع الأخيرة.

وأكدت بيونج يانج مرارا أن هذه العمليات هي رد على المناورات الأمريكية-الكورية الجنوبية التي تعتبرها استفزازية وعدوانية.

وتحذر سيول وواشنطن منذ أشهر من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية ستكون السابعة.

بريطانيا ​فرنسا المانيا بيان مشترك برنامج إيران النووي ادانه

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وائل لطفي

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