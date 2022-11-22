«تعليم الغربية»: نعمل دائما بمنهجية الجودة في المدارس

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماع مع مديري مدارس التعليم الفني بالغربية، ومديري التعليم الفني بالإدارات التعليمية العشر، ومديري النوعيات بالمديرية (صناعي - تجاري- فندقي- زراعي -مزدوج)، بحضور فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، بشأن تشكيل وحدات التدريب والجودة بمدارس التعليم الفني، بمدرج مدرسة طنطا النسيجية.

وتحدث وكيل الوزارة خلال الاجتماع عن أهمية الجودة بمدارس التعليم الفني، قائلا إن التعليم في الغربية يعمل دائما بمنهجية الجودة في المدارس، فعلى سبيل المثال، يتم تقسيم مدارس التعليم الفني إلى ثلاث فئات (أ، ب، جـ) بناء على ٦ معايير، وكان هذا العمل يتم في المدارس منذ عام ٢٠١٧.

وتناول مدير عام التعليم الفني عرض بعض الإيجابيات وبعض السلبيات، وطرق التدريس، والعلاج لحلها، كما قام منسق الجودة بالتعليم الفني بالمديرية، بعرض طرق تشكيل وحدة الجودة بالإدارات والمدارس كما ورد من القطاع، وتم عرض نموذج لتشكيل وأهمية الجودة تحت شعار "دعم المتميزين.. وعلاج هادئ للسلبيات" ونشر النواحي الإيجابية لخلق روح المشاركة بين مدارس التعليم الفني.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.