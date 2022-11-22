وزير الخارجية الأمريكى ينتقد قرار «فيفا» حول شارة دعم المثليين

وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شارة دعم المثليين خلال المباريات في كأس العالم في قطر بأنه "مقلق".

وقال بلينكن، في الدوحة بعد ساعات من مشاهدته مباراة الولايات المتحدة وويلز، في مؤتمر صحافي، إنه لا يجب أن يتم تخيير أي فريق بين "دعم قيمه" وخوض المباريات.

وأعلنت سبعة منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال قطر 2022 أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات، معربة، في بيان مشترك، الإثنين عن "خيبة أمل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأصدرت منتخبات إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا، بيانًا قالت فيه إن "فيفا كان واضحًا جدًا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات (داعمة للمثليين) في الملعب".

ولوّح الاتحاد الدولي للعبة بفرض عقوبات صارمة على اللاعبين في حال خُرقت لوائحه.

وردًا على سؤال بعد إجراء محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قال بلينكن إنه "لأمر مقلق دائمًا عندما نرى أي قيود على حرية التعبير".

وبحسب الوزير الأمريكي "لا ينبغي إجبار أي شخص في ملعب كرة القدم على الاختيار بين دعم قيمه أو اللعب".

وكان بلينكن يزور الدوحة لمدة 24 ساعة في زيارة تخللتها مشاهدة مباراة فريق الولايات المتحدة ضد ويلز، والتي انتهت بالتعادل 1-1 الإثنين.