3 مدارس جديدة تدخل الخدمة بالوادي الجديد ضمن «حياة كريمة»

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل قطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن انتظام الدراسة فى 3 مدارس جديدة بالفرافرة دخلت الخدمة هذا العام ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي مدارس طلعت ضرغام التعليم الأساسي والزراعة 10 للتعليم الأساسى والأمل الابتدائية، وذلك بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والتوسع في بناء وتأهيل المدارس لخدمة الأجيال الجديدة والتي تضم إنشاء 11 مدرسة متنوعة و110 فصول بتكلفة 63 مليون جنيه.

وقال حسن إنه تفقد سير العمل فى تلك المدارس ضمن جولاته التفقدية لمتابعة منظومة العمل والوقوف على آخر المستجدات وإنضباط العملية التعليمية بإدارة الفرافرة التعليمية، حيث تفقد مدرستى الأمل الابتدائية والزراعة 10 للتعليم الأساسى ضمن 3 مدارس جديدة جرى دخولها الخدمة هذا العام بقرى الخير والنماء بالفرافرة .

وشدد مدير التعليم على انضباط العملية التعليمية من داخل الفصول الدراسية والمستوى التحصيلى لهم من خلال طرح الأسئلة وتلقى الإجابات ومناقشتها، موجها بضرورة تقديم خدمة تعليمية آمنة متميزة للطلاب مؤكداً على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير أفضل مستويات الخدمة التعليمية للطلاب فى كل ربوع المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة وخاصة فى القرى النائية والاكثر احتياجا.

واستأنف وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، جولاته التفقدية لمتابعة منظومة العمل والوقوف على آخر المستجدات وإنضباط العملية التعليمية بإدارة الفرافرة التعليمية،حيث تفقد سير العمل بمدرسة طلعت ضرغام للتعليم الأساسى

ووجه حسن بضرورة تقديم خدمة تعليمية آمنة متميزة للطلاب وأن نضع نصب أعيننا دائما الرسالة التى نحملها على أعناقنا ولابد من تأديتها على الوجه الأكمل لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية دائما ومن أجل اجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات.