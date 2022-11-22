الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رسائل البنوك الوهمية والابتزاز.. محامِ يوضح أبرز جرائم الإنترنت (فيديو)

جرائم الإنترنت
جرائم الإنترنت
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قال تامر أمين، المحامي بالنقض، والحاصل على ماجستير في لوجيستيات التقاضي، إن علينا جميعا الحصول على التوعية بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة حقوقنا التي يجب الحصول عليها في حال تعرضنا لمضايقات في ذلك العالم، وما يضعنا في الخطر عليه حين نكتب تعليقا أو ننشر شيئا ما.

وأضاف أمين، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الثلاثاء، أن جرائم الإنترنت كثيرة لكن بعضها يقع على الأفراد مثل الابتزاز، بالحصول على المعلومات الشخصية، أو اختراق الحساب، ويساوم الشخص بها، أو جرائم السب والقذف على الإنترنت، والتحرش الإلكتروني.

وأشار المحامي بالنقض، إلى أن المجرم الإلكتروني ذكي جدا، من الناحية التقنية، وبالتالي فإن التوعية بشأن ذلك العالم يجب أن يكون في إطار منضبط، وذلك يحدث بالتوعية.

ونوه المحامي بالنقض، بأن العقوبات قد تصل إلى 5 سنوات من الحبس، إذا كان هناك اعتداء على سيدة ما، أو نشر شائعات، وما إلى ذلك.

رسائل البنوك الوهمية

وحول رسائل البنوك الوهمية التي تصل إلى هواتف البعض، قال المحامي بالنقض، إنه على وسائل الإعلام أن تقوم بتوعية المواطنين بمخاطر إتباع تلك الرسائل، لما يمثله الأمر من تهديد للمواطن.

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