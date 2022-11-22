الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصادرة 44 طن أرز شعير جمعها عدد من التجار بمراكز الغربية

أرز
أرز
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تمكنت حملة من مديرية تموين الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من مصادرة 24 طن أرز شعير، جمعها عدد من التجار بمراكز المحافظة، بدون تصريح وبالمخالفة للقرارات الحكومية.

كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية غير المرخصة، وثلاجات حفظ المواد الغذائية، ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكري السلع الأساسية.

وضبطت الحملة، 24 طن أرز شعير جمعها عدد من التجار بدون تصريح، وحرزت المضبوطات، وحررت المحاضر للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

وضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار  24 ساعة، 38 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العميد إيهاب عبدالحليم مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بتحرير37  مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

مصادرة السيسي أرز شعير جمعها التجار محافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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