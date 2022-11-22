عمرو سعد يواصل تصوير فيلمه الجديد الغربان

يواصل الفنان عمرو سعد تصوير المشاهد النهائية من الفيلم السينمائي الجديد "الغربان" بمشاركة الفنانة أسماء أبو اليزيد، وذلك بعد النجاح الذي حققاه في مسلسل "توبة" الذي عرض في موسم رمضان 2022 بالإضافة لمجموعة من أهم النجوم العرب والروس.

“الغربان” فيلم يضاهي الأفلام العالمية من حيث الفكرة وطريقة التصوير وخاصة مشاهد "الأكشن" والحروب، بالإضافة للميزانية الضخمة التي رصدتها الشركة المنتجة للفيلم ويتم تصويره حاليا بصحراء الفيوم .

الفيلم من تأليف وإخراج ياسين حسن وموسيقى تصويرية سيف عريبي ومهندس الديكور أحمد فايز ومدير التصوير محمود بشير ومنتج فني زكريا القفاص ، وهو من إنتاج شركة "مقام"سيف عريبي وشركة pcc تامر نصر.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1942 وفي أثناء الحرب العالمية الثانية حيث شهدت الأراضي المصرية معركة سجلها التاريخ تحت عنوان "معركة رومل" وهذه المعركة كانت الغلبة فيها للحلفاء، وانتهت بهزيمة ساحقة للألمان، المعركة استمرت لأشهر من جولات الكر والفر وينقلها بحرفية كبيرة فيلم "الغربان" وفريقه الفني بإمكانيات إنتاجية ضخمة وبمواصفات تصوير عالمية ستجعل من هذا الفيلم "العربي" أول فيلم عالمي بالمعنى الحقيقي للكلمة.

وفي سياق متصل، وعقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في إحدى المناطق الروسية المغطاة بالثلوج والتي كانت مقرا لتصوير الفيلم اضطرت الشركة المنتجة للفيلم لبناء مدينة كاملة تحاكي منطقة العلمين أثناء الحرب العالمية الثانية في منطقة الفيوم بتكلفة وصلت نحو 12 مليون دولار لبناء المدينة فقط، والتي يتم فيها استكمال تصوير بقية المشاهد حالياً، ليكون الفيلم جاهزاً للعرض في صيف العام 2023، والذي سينطلق بعرضه الأول من المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومن ثم في بقية العالم العربي ودول العالم بعد أن تتم دبلجته إلى 7 لغات عالمية.