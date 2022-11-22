النرويج توفر 195 مليون دولار لدعم شراء أوكرانيا للغاز خلال الشتاء

كشف وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي، عن عزم بلاده إنشاء مرصد رقمي يتولى وضع الاستراتيجية الوطنية للبيانات، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وكذلك جمع المعطيات المتعلقة بالرقمنة في تونس وتقديمها لصانع القرار عند التخطيط للمستقبل.

وقال الوزير - خلال مشاركته في ندوة حول "التحديات الاقتصادية والاجتماعية ورهانات البحث العلمي في عصر الرقمنة" ضمن المنتدى الاقتصادي الفرانكفوني - إنه تم إعداد الرؤية المتعلقة بإنشاء المرصد، وستعرض على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه من المنتظر تدشين المرصد خلال العام المقبل وسيكون تابعا لوزارة الاتصالات.



وأضاف أنه من بين أولويات الخطة الإصلاحية لقطاع تكنولوجيا الاتصال في تونس، تطوير الإطار التشريعي؛ نظرا لاعتماد القطاع على نصوص قديمة وغير مناسبة للتطورات التكنولوجية، مشددا على أهمية تحسين البنية التحتية الرقمية من خلال العمل على تغطية جميع المناطق، وتوسيع شبكة الألياف الضوئية وربط المدارس والمعاهد والمؤسسات بها.