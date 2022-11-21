الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

على طريقة «365 يوم سعادة».. وائل جسار يكشف تفاصيل غنائه لزوجين

وائل جسار
وائل جسار
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كشف الفنان اللبناني وائل جسار، كواليس مفاجأة إسلام سعد مصمم الأزياء، للجمهور ومتابعيه بطريقة احتفاله بعيد ميلاد زوجته، على طريقة النجم أحمد عز في فيلم "365 يوم سعادة"، قائلا: "احنا مش عايزين مشاكل عايزين نقرب منهم ويهمنى أن يكون فيه تقارب ومحبة وإهتمام بين الأزواج". 

الإهتمام بأزواجنا وأولادنا أهم شيء في حياتنا

وأضاف " جسار" خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "مصر جديدة "، مع الاعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "ETC"، أن حضوره للاحتفال بعيد ميلاد زوجة مصمم الأزياء إسلام سعد، كانت لفتة رائعة ومفاجئة لزوجته. 

وأوضح"جسار": “إسلام تواصل مع مديري أعماله واتفق معهم على تنظيم تلك المفاجأة كهدية لزوجته إسراء خالد وهى مصممة أزياء أيضاً وخرجت بشكل جميل وزوجته لم تصدق وفرحت جدًا بهدية زوجها، مؤكدًا أنهم اتفوا على مثل تلك المفاجآت من أيام الخطوبة، خاصة وأنه كان يوافق عيد ميلادها وعيد زواجهم.

وتابع: “كنت فى سعادة غامرة بهذه الفكرة، وتلقيت اتصالات كثيرة بعد هذا الفيديو”.

 

وائل جسار 365 يوم سعادة أحمد عز مصمم الأزياء أزواجنا عيد ميلاد

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