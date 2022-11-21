أحمد موسى: مؤتمر المناخ حقق مكاسب اقتصادية قيمتها 85 مليار دولار

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بنجاح مؤتمر المناخ (cop 27) في مدينة شرم الشيخ على الرغم من محاولة الإعلام المعادي لإفساده.

تحقيق مؤتمر المناخ لمكاسب اقتصادية

وقال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الإعلام المعادي تحدث عن أنه لن يذهب أحد إلى مصر لحضور مؤتمر المناخ، وأنه لن ينجح؛ فقدر الله عز وجل لهذا المؤتمر النجاح، وتحقيق مكاسب اقتصادية قيمتها 85 مليار دولار.

وأضاف أحمد موسى، أن العالم أجمع، بداية من الولايات المتحدة الأمريكية، أشاد بنجاح قمة شرم الشيخ، واستطاعت مصر بالسير في خطتها، وإنجاح هذا المؤتمر؛ رغمًا عن الإعلام المعادي الذي حاول التأثير على مصر خلال عقد قمة المناخ.

تدخل الدولة لحل أزمة الأرز

في سياق آخر، أكد أن الحكومة تتدخل بآلياتها دائمًا من أجل حل الأزمات التي تواجه المواطنين؛ وهو الأمر الذي ظهر جليًا عندما تدخلت الحكومة لتوفير الأرز بأسعار مناسبة، وطرحه بالأسواق بداية من 10.5 جنيه للكيلو ثم 14.5 جنيه و16.5 جنيه، لافتًا إلى أن الحملات الرقابية دفعت التجار للخوف من تخزينه، والدفع به في الأسواق.

وطالب أحمد موسى، المواطنين بشراء الأرز بالكمية التي يريدونها لكن ليس بغرض التخزين، مؤكدًا أن إجراءات الحكومة دفعت المضارب للدفع بالأرز في الأسواق، وعدم احتكاره من أجل الاستهلاك.

وأشاد بإجراءات الدولة في هذا المضمار؛ حيث أن الحكومة لن تترك المواطن من أجل بعض المتاجرين بشكل غير قانوني في السلع الإستراتيجية.