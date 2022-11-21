«ميندى خربها».. أخطاء حارس السنغال تهدى هولندا فوزًا صعبًا فى كأس العالم

حقق منتخب هولندا انتصارًا صعبًا على حساب السنغال بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد الثمامة الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس العالم «قطر 2022».

الشوط الأول عرف إثارة ومتعة حقيقيتين، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على أحداث الشوط الأول مع أفضلية طفيفة للسنغال.

وفي الدقيقة التاسعة، سدد إسماعيلا سار الكرة من على حدود منطقة جزاء هولندا، لكنها علت مرمى نوربيرت.

وكاد سار أن يفتتح التسجيل لـ السنغال في الدقيقة 25 عندما اخترق دفاعات منتخب هولندا من اليسار، ليطلق تسديدة قوية بيمناه تصدى لها فيرجيل فان دايك قبل أن تذهب في طريقها للمرمى.

رد هولندا جاء في الدقيقة 40 بتسديدة قوية من ستيفن بيرجويس علت عارضة مرمى ميدي.

وفي الدقيقة 41، اخترق إسماعيلا سار الدفاعات الهولندية من اليسار ليرسل كرة عرضية تجاه بولاي ديا، لكن فيرجيل فان دايك شتت الكرة ببراعة، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كاد منتخب هولندا أن يفتتح التسجيل عن طريق فيرجيل فان دايك في الدقيقة 53، عندما ارتقى ليقابل الركلة الركنية التي نفذها جاكبو من الجهة اليسرى، لكنها مرت فوق العارضة.

منتخب السنغال تلقى ضربة قوية بإصابة مدافعه عبدو ديالو في الدقيقة 62، ليتم تعويضه بإسماعيل جاكوبس، فيما دفع لويس فان خال بممفيس ديباي بدلًا من يانسن.

وكثف لاعبو السنغال محاولاتهم لهز شباك هولندا، لكن أندريس نوربرت كان حاضرًا بقوة، بتصديه لتسديدة بولاي ديا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

وتعرض شيخو كوياتيه لاعب السنغال لإصابة قوية استوجبت استبداله أيضًا في الدقيقة 72، ليحل بابي جاي بدلًا منه.

نوربرت استمر في تألقه بتصديه لتسديدة إدريسا جانا جاي والذي تلقى تمريرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء من زميله إسماعيلا سار، ليطلق تسديدة قوية لكن حامي عرين الطواحين الهولندية حرمه من هز الشباك.

لاعبو منتخب هولندا اعتمدوا على شن الهجمات المرتدة على مرمى السنغال، واستطاعوا تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 83 بضربة رأسية رائعة من القادم من الخلف جاكبو، وذلك من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فرينكي دي يونج من اليسار مستغلًا خطأ الحارس السنغالي في التعامل مع الكرة.

لاعبو السنغال عادوا للمحاولة مرة أخرى، لكن نوربرت كان سدًا منيعًا أمام هجماتهم، وتصدى لتسديدة صعبة من بابي جاي في الدقيقة 87.

استمرت محاولات "أسود التيرانجا" لكن دون فائدة، بل إنهم تلقوا هدفًا عن طريق البديل دافي كلاسن في الدقيقة 98 من متابعة لتسديدة ممفيس ديباي والتي فشل ميندي في التعامل معها رغم عدم صعوبتها، ليخسر المنتخب السنغالي اللقاء بثنائية ويتحمل الحارس ميندي الجانب الأكبر من الخسارة.

انتصار هولندا وضعهم في المركز الأول بالمجموعة الأولى بالتساوي مع الإكوادور، وبرصيد 3 نقاط، بينما توقف رصيد السنغال عند صفر من النقاط في المركز الثالث.

تشكيل السنغال أمام هولندا في كأس العالم

أما عن تشكيل السنغال أمام هولندا في كأس العالم، فيحرس إدوارد ميندي المرمى، فيما يلعب خاليدو كوليبالي أساسيًا في قلب الدفاع، ويعوض كريبين دياتا، ساديو ماني الغائب عن قائمة أسود التيرانجا بسبب الإصابة.

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: يوسف سابالي - بابا أبو سيسيه - خاليدو كوليبالي - عبدو ديالو.

خط الوسط: شيخو كوياتيه - نامباليس ميندي - إدريس جانا جاي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار - بولاي ديا - كريبين دياتا.



تشكيل هولندا أمام السنغال في كأس العالم

أما عن تشكيل هولندا أمام السنغال في كأس العالم، فيحرس أندريس نوربيرت حراسة المرمى، فيما يتشارك ماتياس دي ليخت وفيرجيل فان دايك وناثان آكي ثلاثية خط الدفاع، ويقود الثنائي فينسنت يانسن وستيفن بيرجوين الهجوم.

وجاء تشكيل هولندا أمام السنغال في كأس العالم كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريس نوربيرت.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي.

خط الوسط: دينزل دومفريس - ستيفن بيرجويس - فرينكي دي يونج - كودي جاكبو - دالي بليند.

خط الهجوم: فينسنت يانسن - ستيفن بيرجوين.

الجدير بالذكر أن منتخب الإكوادور كان قد تمكن من الانتصار على المستضيف قطر بهدفين دون مقابل، أمس الأحد، في افتتاح بطولة كأس العالم 2022، ضمن منافسات ذات المجموعة.