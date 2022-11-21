محمد الباز: الشيخ ياسين التهامى رجل ساقته الأقدار إلينا

تحدث الإعلامى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عن بداية علاقته بالشيخ ياسين التهامي عميد الإنشاد الديني.

وقال خلال ندوة مناقشة وتوقيع كتابه «ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين»، في مسرح وزارة الشباب والرياضة: «الشيخ ياسين رجل ساقته الأقدار إلينا، وإن بداية علاقته معه بدأت منذ أن كتب مقالًا عنه، فتلقى منه اتصالًا هاتفيًا، ومن ثم باغته بسؤال قائلًا: أنت تعرفنى منين؟ ومن هنا بدأت قصة الكتاب».

وأوضح أن هذا الكتاب يعد رقم ٧٠ منذ أن بدأ تأليف الكتب منذ ربع قرن.

وشهدت الندوة إلقاء جزء من كتابه على الحاضرين، الذي أكد فيه أنه لم يكتب عن الشيخ ياسين التهامي الذي يعرفه بل عن الشيخ ياسين الذي لم يعرف عن حياته أحد.

بدأت، منذ قليل، فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب «ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين» للإعلامى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، فى مسرح وزارة الشباب والرياضة بالعجوزة، بحضور الشيخ ياسين التهامى.

وشهد الحفل حضور عدد من الإعلاميين منهم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، وجمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، والكاتب أيمن الحكيم، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب السابق، والداعية الحبيب علي الجفرى، وآخرين.

يدير ندوة حفل التوقيع الإذاعى محمد عبدالعزيز رئيس إذاعة القاهرة.