الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: روسيا نفذت عمليات إعدام جماعية فى أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
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وجهت الخارجية الأمريكية اتهامات لروسيا، بأنها نفذت عمليات إعدام جماعية في أوكرانيا.

 

وقالت الخارجية الأمريكية في إيجاز اليوم الإثنين، إن روسيا قامت بعمليات إعدام جماعية في أوكرانيا، بحسب ما نقل مراسل العربية/ الحدث.

كما أكدت على دعم التحقيق في وقائع الهجوم على المدنيين وترحيلهم في أوكرانيا، في إشارة إلى مزاعم سابقة لكييف بترحيل مدنيين قسرًا في مناطق النزاع.

«الدوما» يبحث جريمة إعدام الأسرى الروسي

وأعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي ألكسندر جوكوف، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة في الـ22 من نوفمبر لبحث جريمة إعدام قوات كييف أكثر من 10 أسرى روس.

ووفقًا لما نقلته روسيا اليوم، فقد أضاف جوكوف أن المجلس سينظر في هذه الجريمة بطلب من لجنتي الدفاع والشئون الدولية، وتقديم نتائج البحث للجهات القضائية والتنفيذية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرًا، أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

بوتين: سنساعد البلدان التي تواجه نقص الغذاء بسبب سياسات المغامرة من الغرب

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الجانب الروسي يساعد وسيواصل مساعدة البلدان التي تواجه نقص الغذاء بسبب سياسات المغامرة من الغرب.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام روسية فقد قال بوتين: إن سياسة المغامرة غير المهنية لبعض دول الغرب أدت إلى اختلال التوازن في الغذاء العالمي.

وأكد بوتين في حديث حول الثروة الزراعية والحيوانية في روسيا: "روسيا اليوم تضمن الأمن الغذائي في معظم المعايير الرئيسية"، وتابع: "نحن نوفر احتياجاتنا ونحن من بين المنتجين الرائدين في العالم، نساعد وسنواصل مساعدة البلدان التي تواجه نقصًا في الغذاء بسبب الاختلالات التي تسببها المغامرة دون أي مبالغة، أو سياسة المغامرة، غير المهنية لبعض الدول الغربية".

أوكرانيا تعلن عن اكتشاف مواقع تعذيب جديدة فى خيرسون

وقالت أوكرانيا، الإثنين، إنها اكتشفت أربعة مواقع تعذيب روسية في مدينة خيرسون بجنوب البلاد، انسحبت منها القوات الروسية هذا الشهر مخلفة وراءها آثار البؤس والدمار.

في غضون ذلك، تعهد الكرملين بتعقب ومعاقبة من قال إنهم مسئولون عن القتل "الوحشي" لحوالي 12 جنديًا روسيًا يُزعم أنهم استسلموا لقوات كييف التي تخوض حربًا مع روسيا من فبراير الماضي.

 

الخارجية الأميركية روسيا عمليات اعدام جماعية أوكرانيا دعم التحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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