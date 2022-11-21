استعدادًا للافتتاح.. نائب محافظ الإسكندرية تتفقد أعمال تطوير ميدان محطة مصر «صور»

تفقدت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، يرافقها اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندسة عزة سعد، رئيس حي وسط، مساء اليوم الإثنين، أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بميدان محطة مصر، في إطار بدء العد التنازلي لافتتاح مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر.

وأكد «نافع» ، خلال الجولة، أهمية ميدان محطة مصر، وعلى الجهود المبذولة من محافظة الإسكندرية تحت قيادة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للقضاء علي العشوائيات وظاهرة الباعة الجائلين والحفاظ علي رونق المحافظة وميادينها الهامة.

وشدد رئيس صرف صحي الإسكندرية على مقاول مشروع الصرف الصحي بالميدان، بضرورة الانتهاء من المشروع في التوقيتات الزمنية المحددة والالتزام بأقصي معايير الجودة استعدادًا لافتتاح الميدان.

في سياق متصل، كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتنفيذ حملات مكبرة لرفع وإزالة جميع الإشغالات المؤقتة بمنطقة محطة مصر بنطاق حي وسط، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، في إطار بدء العد التنازلي لافتتاح مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر.

وقادت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، بالتنسيق مع مديرية الأمن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات والفروشات وأكشاك الباعة الجائلين من ميدان محطة مصر، حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد 300 حالة إشغال متنوع وكمية كبيرة من الإشغال الهالك.

يذكر أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر يأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، ويُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنـجازات في المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030.

ويضم المشروع إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، وإنشاء مواقف متطورة وحديثة لسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وإنشاء غرفة تحكم لمراقبة الميدان بأحدث الكاميرات البانورامية لرصد الميدان بالكامل.