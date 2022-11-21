الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب بولندا: الدفاع ضد ميسي؟ لا نلعب ضد أفراد وواثق من إمكانيات فريقي

تشيسلاف ميشنيفيتش
تشيسلاف ميشنيفيتش
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أبدى تشيسلاف ميشنيفيتش، المدير الفني لمنتخب بولندا، ثقته في تشكيل فريقه لخوض مباراة المكسيك بمونديال قطر 2022.

وانطلقت أمس منافسات بطولة كأس العالم، قطر 2022، وتستمر حتى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

وقال ميشنيفيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "واثق بالتشكيل الذي اخترته للمباراة، لدينا مجموعة من اللاعبين المتمرسين".

وأضاف: "المكسيك منتخب قوي ودرسناه جيدًا ونعرف الكثير عنهم، ونطمح للتأهل للدور الثاني في المجموعة".

ويلتقي منتخب بولندا نظيره المكسيكي، غدًا، ضمن لقاءات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم، في السادسة مساءً.

أحد الصحفيين وجه سؤالًا للمدير الفني بشأن أفضلية المكسيك في المواجهات المباشرة ضد بولندا، وتأثيرها على نتيجة مباراة الغد، وأجاب: “أحيانًا لا ينتصر أصحاب الحظوظ الفضلى، لا أرى فروق كبيرة بيننا وبينهم أو بين الأرجنتين والسعودية الجميع في كأس العالم ونشعر بنفس القدر بالأهمية، نحن لا نرتب خصوم بل نحترمهم جميعا ودرسناهم كما فعلوا هم أيضًا”.

وبسؤاله عن طريقة الدفاع ضد ميسي، علق: "أظن أن العالم بأسره يطرح هذا السؤال، ولا أحد يملك الإجابة نحن لا نحلل طريقة لاعب واحد فقط بل نحلل المنتخب بأكمله، نركز على مباراة المسكيك ثم سننظر لمباراة الأرجنتين ووقتها نحلل أداء اللاعبين فرديًا، فمن الصعب أن نحلل السعودية مثلًا الآن.

وأكمل: “أشعر أنني مسئول تجاه وطني وبلد، والتوقعات لمنتخبنا أحاول الاستمتاع بكل لحظة هنا في قطر، شرف لي كمدرب أن أقود المنتخب الوطني في كأس العالم، وهذا يهديء أعصابي”.

تشيسلاف ميشنيفيتش منتخب بولندا المكسيك مباراة بولندا والمكسيك كأس العالم قطر 2022

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