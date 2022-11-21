خبير يكشف حقيقة تصدير إثيوبيا كهرباء سد النهضة إلى كينيا

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة وخبير الموارد المائية، إن تصدير الكهرباء الإثيوبية إلى دولة كينيا ليس من توليد سد النهضة.

ونشر شراقي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تصدير الكهرباء الإثيوبية إلى كينيا ليس من سد النهضة، تعقيبا على إعلان وكالة الأنباء الإثيوبية (EPA) الخميس الماضي، بدء تصدير الكهرباء إلى كينيا، بعد الانتهاء من خط الربط الذي استمر العمل فيه أكثر من 5 سنوات ويبدأ من جنوب إثيوبيا وليس من عند سد النهضة.

وأضاف أن "جميع التصريحات الإثيوبية تشير إلى تصدير الكهرباء إلى كينيا، ولم تذكر أنها من سد النهضة، إلا أن البعض ربط بين إعلان تصدير الكهرباء وبين سد النهضة، قائلين إنها كهرباء سد النهضة وهم يعلمون أن توربيني سد النهضة متوقفان تماما منذ أغسطس الماضي، كما تظهر الأقمار الصناعية اليوم أنهما ما زالا متوقفين، حيث يظهر حوض التوربينات في حالة سكون تامة، عكس ما يكون من دوامات في حالة التشغيل وظهر ذلك في مارس وأبريل الماضيين".