استشاري اقتصادي: قطاع الأعمال شهد طفرة حقيقية خلال عهد الرئيس السيسي

قال الاستشاري الاقتصادي أسامة صبري، إن فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص متاحة في ظل دعم الدولة لهذا التوجه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف «صبري» في تصريحات لـ«الدستور»، أن شركات قطاع الأعمال العام شهدت طفرة من التنمية خلال عهد الرئيس السيسي، موضحا أن دعم الرئيس لتطوير شركات قطاع الأعمال العام هو السبب الحقيقي فيما يحدث من تطوير.



ولفت إلى أن تطوير صناعة الغزل والنسيج لعودتها لمكانتها الحقيقية يعد الملف الأبرز لدى الدولة المصرية حاليا.

وكان قد أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، باعتبارها أحد أهم الصناعات للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بصادرات القطاع لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية والسمعة المتميزة للقطن المصري عالميًا.

وأوضح "عصمت" أن خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر، تتضمن كافة مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن وتطوير المحالج مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولًا إلى المنتجات النهائية، لافتًا إلى الاهتمام الكبير بعنصر التسويق وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، ومواكبة التطور العالمي في أساليب البيع الحديث والاحترافي.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة السادسة من معرض "Destination Africa 2022"، لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا في صناعة المنسوجات والملابس، خلال الفترة 19 و20 نوفمبر الجاري، بحضور السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة، والسفير محمدو لبرنغ سفير الكاميرون بالقاهرة، و السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدريين المصريين (اكسبولينك) المفوض العام للمعرض، والسيدة ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بالإضافة إلى وفود تجارية من أكثر من 35 دولة حول العالم.