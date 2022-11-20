الأحد 20 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

إحالة مديرة مدرسة ومعلمان حاسب آلي للشؤون القانونية بشرق المحلة

تعليم الغربية
تعليم الغربية
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تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارتي شرق وغرب المحلة، حيث شملت المتابعة مدرسة سندسيس للتعليم الأساسي، والشهيد رمضان حمدي الابتدائية، بإدارة غرب المحلة. 

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وخلال المتابعة في مدرسة سندسيس للتعليم الأساسي، تلاحظ عدد من السلبيات، بداية من عدم تواجد عضو الأمن بدفتر الأمن بجوار البوابة، ثم تواجد أكثر من فصل بالفناء، وعدم تواجد التربية الرياضية مع الفصل، عدم نظافة المدرسة.

وشدد وكيل الوزارة خلال المتابعة على عدم السماح بدخول الأطعمة الضارة بمقصف المدرسة، كما شدد على عدم استخدام العصا والعقاب البدني داخل المدرسة. 

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وأكد "حسن"، على ضرورة تسليم كتب الصف الثالث الاعدادي لجميع الطلاب فورا، والاهتمام بإزالة جميع التشوينات داخل المعمل، وتنظيم الدسكات داخل الفصول، والاهتمام بالنظافة والتطهير لجميع مرافق المدرسة من فصول وممرات وفناء ودورات مياه. 

وفي مدرسة الشهيد رمضان حمدي الابتدائية، وجه وكيل الوزارة بضرورة إزالة كولدير المياه من الفناء، والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، وتغطية جميع بواطات الكهرباء حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين. 

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كما شدد على عدم استخدام العقاب البدني، والعصا حتى في الشرح، موجها بنظافة المدرسة، والاهتمام بالإشراف، والتأكد من انصراف جميع التلاميذ في نهاية اليوم من الفصول ودورات المياه. 

وفي إدارة شرق المحلة التعليمية، توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة سامول الثانوية المشتركة، حيث وجه بنظافة وتنظيم المكتبة، والتأكد من سلامة وصلاحية طفايات الحريق، ووسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، وإزالة الزرع الموجود أعلى سطح المبنى المدرسي. 

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واستكمل "حسن" جولة المتابعة إلى مدرسة الدكتور محمد خليفة للتعليم الأساسي بعزبة السادات، لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث وجه بضرورة تنظيم المكتبة، وإمدادها بالكتب المناسبة للمرحلة السنية لطلاب المدرسة، والتواصل مع توجيه المكتبات للإشراف على ذلك، ووجه أيضًا بضرورة عدم استخدام العصا والعقاب البدني داخل المدرسة. 

واختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة في مدرسة سامول التجارية المشتركة، حيث وجه بضرورة إزالة الرواكد فورًا من الفناء، وعدم السماح بدخول الدراجات النارية، وتواجد عضو الأمن ودفتر الأمن بجوار البوابة، وعدم السماح بدخول او بخروج أي شخص إلا بعلم إدارة المدرسة. 

وخلال المتابعة داخل المدرسة، وجه بضرورة التأكد من وسائل الأمن والسلامة، وصلاحية خط الحريق، والطفايات، وتغطية البواطات، كما تلاحظ وجود فراغات بالمدرسة، حيث وجه بضرورة استخدام هذه الفراغات فورًا. 

في نهاية الجولة، قام وكيل الوزارة بإحالة مدير مدرسة، و2 من معلمي الحاسب الآلي، للشؤون القانونية لإعمال شؤونها، لقيامهم ببيع مذكرات للطلبة داخل مدرسة.
 

إحالة مديرة مدرسة ومعلمان حاسب آلي للشؤون القانونية بشرق المحلة الدراجات النارية الدكتور محمد خليفة العملية التعليمية الصف الثالث الاعدادي انتظام العملية التعليمية تعليم بالغربية متابعة سير العمل وكيل وزارة التربية والتعليم النظافة والتطهير

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