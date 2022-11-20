الأحد 20 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 17 مخالفة فى حملة تموينية مكبرة بمطروح (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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قال حسن كمال الشيباني، مدير عام التموين بمطروح، إنه بالتنسيق مع قسم مباحث التموين  
تم تنفيذ حملات تموينية مفاجئة من مفتشي إدارات الرقابة التموينية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك على المحال والأنشطة التجارية بمدينة مرسى مطروح  وتحرر عنها ضبط 17 مخالفة تموينية متنوعة.

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وأوضح أن المخالفات تضمنت 8 مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، 7 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، مخالفة عرض لحوم للبيع غير مغطاة، مخالفة  بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر، حيث تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص  للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونًا.

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الانشطة التموينية حملة تموينية مكبرة محافظ مطروح مدينه مرسي مطروح وكيل النائب العام

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