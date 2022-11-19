السبت 19 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محيى إسماعيل يكشف حقيقة تركه مهرجان القاهرة السينمائى لتناول الزلابية

محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
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كشف الفنان محيي إسماعيل، عن حقيقة تركه مهرجان القاهرة السينمائي، من أجل تناول الزلابية.

 

حقيقة ترك محيي إسماعيل مهرجان القاهرة السينمائى لتناول الزلابية

 

وقال محيي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الزلابية كانت حلوة بالنسبة لي، قلت قبل ما أدخل المهرجان آكل حاجة لأني مكنتش كلت، كلت طبقين زلابية وتعبت، فروحت حتى لا أسبب آلام للآخرين".

 

وأردف: "هذا خطأ، كنت متشيك وجاي المهرجان احترامًا لبلدي ولحسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وأمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي"، موجهًا الشكر لحسين فهمي على تنظيمه للمهرجان.

 

محيى إسماعيل يترك السجادة الحمراء من أجل «الزلابية»

 

محيى إسماعيل: يكفينى 25 ألفًا فى الشهر.. ومستغنى عن الدراما والمسرح

 

من ناحية أخرى، أكد محيي إسماعيل، أنه لن يقبل بأي دور في الدراما أو المسرح، وأنه سيعود للسينما بدور كوميدي في شخصية الكوماندا، قائلًا: "ماليش في التليفزيون صرحت وقلت محدش يجيبني لا في التليفزيون ولا في المسرح، اللي عايز يجيبني يجيبني في السينما فقط، أنا شخصية مستغنية عن فلوس كثير لزملاء ممكن ياخدوها هم".

 

وعن كيف يعيش وهو يرفض الأعمال، قال محيي إسماعيل: "عايش بإرادة ربنا، يكفيني 25 ألفًا في الشهر في جيبي، ودول متوفرين الحمد لله، وأنا شخصية استغنائية، ومن صغري مش على كبر".

 

محيي إسماعيل مهرجان القاهرة السينمائى الزلابية الفنان محيي إسماعيل

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